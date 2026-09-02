Dev kulüpler hayal kırıklığı yaşadı: Üst düzey yetenek geleceğini PSV’de seçti

Amir Bouhamdi, 2031 yılının ortasına kadar PSV’de kalacak. Eindhoven kulübü bunu resmen duyurdu. Gazeteci Mounir Boualin de ağustos ayının ortasında, 18 yaşındaki forvetin sözleşmesini uzatacağını bildirmişti.

Bouhamdi, Philips Stadyumu’nda sözleşmelere imza attıktan sonra, "Son aylarda çok şey yaşıyorum ama sakin kalmaya ve her şeyden önce çok sıkı çalışmayı sürdürmeye çalışıyorum. Kulübün her kademesinden gelen güveni hissediyorum ve bunun karşılığını sahada iz bırakmakla vermeye çalışıyorum" dedi.

Yetenekli hücum oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda hâlâ öğrenecek çok şeyim olduğunun da son derece farkındayım ve önümüzdeki yıllarda potansiyelimden en yüksek verimi almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu sözleşme uzatması, benim için büyük gurur duyduğum harika bir dönüm noktası."

Teknik direktör Earnest Stewart, özellikle Bouhamdi’nin karakterini övdü. "Amir şu ana kadar birçok genç oyuncu için ilham kaynağı oldu. Çok çalışıyor, geri bildirime açık ve şu anda gördüğü tüm ilgiye rağmen sakinliğini koruyor. Bu, genç bir oyuncu için önemli bir özellik."

"Amir’in geleceğini PSV’ye bağlamasından mutluyuz ve burada gelişimini daha da sürdürebileceğine dair tam güven duyuyoruz. Amir kendine bu kadar yakın kalmayı, sabırlı olmayı ve onu buraya getiren aynı tutumu korumayı başarırsa, önünde daha pek çok güzel adım var" diye ekledi gururlu Stewart.

Eindhovens Dagblad kulüp muhabiri Rik Elfrink, ağustos ortasında Bouhamdi’yi takip eden bazı dev kulüplerin adını vermişti. "FC Barcelona, Juventus, FC Paris... Bunlar, Bouhamdi’ye az ya da çok ilgi gösteren kulüplerden oluşan kabarık bir listenin ilk üç ismi."

Bouhamdi, pazar günü de PSV’nin FC Utrecht’i 1-6 mağlup ettiği maçta iki asist yaptı. Hücum oyuncusu, A takımda şu ana kadar toplam 169 dakika süre aldı.