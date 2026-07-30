"Dev hayal kırıklığı": Bayern Münihli Michael Olise, Instagram'dan açıklama yaptı





"Kupayı eve götürmeyi başaramamış olmamız büyük bir hayal kırıklığı. Turnuvanın başında bu Dünya Kupası'nın sonunu böyle hayal etmemiştik" diye yazdı Olise. Fransa başlangıçta Dünya Kupası'nda etkileyici bir şekilde ilerledi, ancak yarı finalde daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya'ya takıldı.

Takımın sportif performansından bağımsız olarak Olise, "bir Dünya Kupası tarihindeki en fazla asist rekorunu kırmış olmaktan gurur duyduğunu" belirtti. 24 yaşındaki yıldız oyuncu toplam yedi asist yaptı ve böylece Pele'nin 1970 Dünya Kupası'ndaki önceki en iyi derecesini (altı) geride bıraktı.

Olise son olarak görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'a teşekkür etti: "Bana milli takıma ilk kez çağrılma fırsatı verdiği ve en zor anlarda bile bana inandığı için. Bunun için size her zaman minnettar olacağım ve hangi yolu seçerseniz seçin gelecekte size en iyisini diliyorum." Deschamps'ın geleceği şu an itibarıyla hâlâ netlik kazanmış değil, Fransız futbol ikonu Zinedine Zidane milli takım teknik direktörlüğünü devralacak.

Michael Olise, Bayern Münih hakkında konuşmadı

Olise açıklamasında Bayern Münih ve Real Madrid'e transfer olmak istediğine dair ısrarlı iddialar hakkında ise tek kelime etmedi. Son günlerde Münih ekibinin tüm yöneticileri, Olise'nin bu yaz satılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve uzatılması planlanıyor.

Olise şu anda uzatılmış Dünya Kupası tatilini geçiriyor. Diğer yarı final katılımcıları Dayot Upamecano ve Harry Kane gibi o da ancak Asya turunun ardından takım antrenmanlarına katılacak.