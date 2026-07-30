



"Kupayı evimize götürmeyi başaramamış olmamız büyük bir hayal kırıklığı. Turnuvanın başında bu Dünya Kupası'nın sonunu böyle hayal etmemiştik" diye yazdı Olise. Fransa, ilk etapta Dünya Kupası'nda etkileyici bir şekilde ilerledi, ancak yarı finalde daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya'ya takıldı.

Takımın sportif performansından bağımsız olarak Olise, "bir Dünya Kupası tarihindeki en fazla asist rekorunu kırmış olmaktan gurur duyuyor". 24 yaşındaki sıra dışı oyuncu toplam yedi asist yaptı ve böylece Pele'nin 1970 Dünya Kupası'ndaki önceki en iyi derecesini (altı) geride bıraktı.

Olise, son olarak görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'a teşekkür etti: "Bana milli takıma ilk kez çağrılma fırsatı verdiği ve en zor anlarda bile bana inandığı için. Bunun için size her zaman minnettar olacağım ve gelecekte, hangi yolu seçerseniz seçin, size her şeyin en iyisini diliyorum." Deschamps'ın geleceği şu an itibarıyla hâlâ belirsizliğini korurken, Fransa Milli Takımı'nın başına Fransız futbol ikonu Zinedine Zidane geçiyor.

Michael Olise, Bayern Münih hakkında konuşmadı

Olise, açıklamasında Bayern Münih ve Real Madrid'e transfer olmak istediği yönündeki ısrarlı iddialar hakkında ise hiçbir şey söylemedi. Son günlerde Münih ekibinin tüm patronları, Olise'nin bu yaz satılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve uzatılması planlanıyor.

Olise şu anda uzatılmış Dünya Kupası tatilinde. Diğer yarı final katılımcıları Dayot Upamecano ve Harry Kane gibi o da takım antrenmanlarına ancak Asya turunun ardından başlayacak.