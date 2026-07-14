Dev bir transfer... Barcelona, Álvarez'ın ardından yedek planını hazırlıyor

Arjantinli Julian Álvarez, Atlético Madrid’in forveti olarak, Robert Lewandowski’nin yerini almak ve gelecek sezondan itibaren Katalan takımının hücumunu güçlendirmek için Barcelona’nın bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Barcelona, Alvarez’in 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla oynadığı maçlar sırasında açıkça dile getirdiği, Atlético Madrid’den ayrılma isteğinden yararlanmak istiyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın yaz transfer piyasasındaki tek önceliğinin, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından bir forvet ile anlaşmak olduğunu belirtti.

Gazete, Katalan kulübünün ana hedefinin Julian Alvarez olduğunu ekledi; ancak Barcelona yönetim kurulu şu anda Arjantinli forvetin satışını reddeden Atlético Madrid'in direnişiyle karşı karşıya.

Alvarez’in Atlético Madrid ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve sözleşmesinde 500 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

Gazete, Katalan kulübünün bir alternatif planı olduğunu belirtti; bu plan öncelikli olmasa da, Julian Alvarez transferi başarısız olursa güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Katalan gazetesine göre, bu oyuncu gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülüyor ve Robert Lewandowski’nin yerine uygun bir alternatif olabilir. Alvarez transferinde herhangi bir aksilik olması ihtimaline karşı, Barcelona’nın başka seçenekleri de var ve bunlardan biri büyük bir transfer gibi görünüyor (gazete, oyuncunun adını belirtmedi).