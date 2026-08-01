Basın raporları, İtalya Serie A kulüplerinden birinin, devam eden yaz transfer döneminde İttihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby ile anlaşma konusunda güçlü bir istek içinde olduğunu ortaya koydu.

Yeni sezon hazırlık dönemi, Diaby'nin teknik ve fiziksel açıdan dikkat çeken bir performans sergilemesine sahne oluyor; böylece oyuncu geçen sezonun sonunda maruz kaldığı eleştirilere yanıt vermiş oluyor.

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Medya mensubu Muhammed el-Bekiri'ye göre, İttihad, Moussa Diaby ile anlaşmak için Inter Milan'dan 40 milyon euro karşılığında bir teklif aldı.

El-Bekiri, kulüp yönetiminin şu anda teklifi teknik ve idari tüm yönleriyle incelediğini ve oyuncunun ayrılığı konusundaki tutumunu netleştirmeden önce değerlendirdiğini belirtti.

Inter, geçen yaz da Moussa Diaby'yi kapmak için daha önce bir teklif sunmuş, ancak oyuncu ayrılığa açık olmasına rağmen İttihad bunu reddederek onun kalması konusunda ısrar etmişti.