Dev bir anlaşma kapıda mı: Liverpool FC 1,6 milyar avro alacak mı?

Reds’in çoğunluk hissedarı Fenway Sports Group’un Financial Times’a doğruladığı üzere, Premier Lig kulübünün hisselerinin büyük bir kısmının satışı konusunda girişimci Amit Bhatia’nın liderliğindeki bir konsorsiyumla şu anda görüşmeler sürüyor.

Bhatia, kısa bir süre önce Queens Park Rangers'daki hisselerini satmıştı. The Guardian gazetesi, söz konusu dev anlaşmanın Liverpool hisselerinin yüzde 30'unu kapsadığını ve değerinin 1,6 milyar avro olduğunu iddia ediyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bu anlaşmaya dahil olabileceğine dair spekülasyonlar var, ancak Bezos'un yatırımcı olarak katılmak isteyip istemediğinden henüz emin olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca, satışın ne ölçüde Reds’in önümüzdeki yaz için transfer bütçesini artırabileceği de henüz net değil.

FC Liverpool: 500 milyonluk transferlere rağmen hayal kırıklığı yaratan bir sezon

Liverpool, 2025 yaz transfer döneminde de devasa bir transfer hamlesine imza atmış ve 500 milyon avroya yakın bir bedelle yeni oyuncular kadrosuna katmıştı. Bunlar arasında 145 milyon avroya Alexander Isak, 125 milyon avroya Florian Wirtz ve 95 milyon avroya Hugo Ekitike yer alıyordu.

Ancak en azından kısa vadede sportif başarı gelmedi: Şampiyonlar Ligi’nde yeni transfer edilen yıldız kadro çeyrek finalde elendi; ligde ise sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için gerekli olan beşinci sırayı kıl payı elde edebildi. FA Kupası’nda ise çeyrek finalde Manchester City’ye 0-4’lük bir hezimet yaşandı; Lig Kupası’nda ise Crystal Palace karşısında sergilenen felaket performansın ardından takım daha 4. turda elendi.

Spor açısından pek de tatmin edici olmayan sezonun sonucunda, şampiyonluk koçu Arne Slot Mayıs ayı sonunda görevden alındı. Onun yerine geçen Andoni Iraola’nın yaz aylarında kadroda bazı boşlukları doldurması gerekiyor: Kulüp ikonu Mohamed Salah’ın yanı sıra savunma yıldızı Ibrahima Konate de LFC’den ayrıldı. Fransız oyuncu, bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer oldu. Onun yerine Victor Munoz ve Jeremy Jacquet, 100 milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle kadroya katıldı.

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