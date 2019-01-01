Deschamps'dan Mert Günok vurgusu!

Didier Descahmps, Türkiye karşısında aldıkları 1-1'lik maçın ardından Mert Günok'un performansına değindi...

Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takımının genel performansından memnun olduğunu belirtirken, ay-yıldızlı ekibin kalecisi Mert Günok'un çok iyi bir maç çıkardığını vurguladı.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Deschamps, "Kazanmak için yapılması gereken bazı şeyleri yapamadık, daha etkili olabilirdik. Birkaç fırsatımız oldu. Türkiye'nin kalecisi çok çok iyiydi. Bazen böyle maçlar olur, genel olarak performansımızdan memnunum. Grubun tepesinde iki maçımız kaldı. Hedefimiz sıradaki Moldova maçında gerekeni yapmak." dedi.

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"Türkiye'nin kalecisi..."

"Gole kadar gerekenleri yaptık, malesef beraberliği yakaladılar." Deschamps, sözlerine şöyle devam etti: "Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin kalecisi çok çok iyi oynadı. Farkı artırabilseydik kazanacaktık. İlk yarı Türkiye çok defansif oynadı, ikinci yarı Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girmesiyle daha hücuma dönük oynadılar. Biz kazanmak için rakip defansta alan yakalamak istedik, çeşitli pozisyonlar yaratmaya çalıştık ancak maç böyle tamamlandı."

Deschamps, kadro tercihiyle ilgili gelen bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Takımın daha fazla pozisyona girmesini isterdim, çeşitli fırsatlar yakaladık. Bundan dolayı pişman değilim. Arnavutluk ile Türkiye aynı takım değil, her maç birbirinden farklıdır. Finlandiya'ya karşı da aynı taktikle oynamıştık, Matuidi sol tarafta oynamıştı ancak dört gol atmayı başarmıştık. Bugün de farklı bir sonuç alabilirdik ancak değerlendiremedik. Önemli olan sonuç, rakip beraberlik golünü bulduğu için daha ofansif oynayabileceğimize dair yorumlar yapılacaktır."

"Türk taraftarlar takımlarını ateşledi"

Deneyimli teknik adam, stadyumdaki 30 bin civarındaki Türk taraftarlar hakkında ise şöyle konuştu: "Maçta birçok Türk taraftar vardı, bunu bekliyorduk. Çok destekleyen bir taraftar grubuydu, bunu maç boyunca duyduk. Takımlarına etkili bir biçimde destek verdiler, takımlarını da ateşlediklerini düşünüyorum. Türk Milli Takımı, burada Türk milletini temsil etti. Burada bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadı, bir futbol maçı olarak kaldı. Futbolun dışına çıkan bir olay olmadı."