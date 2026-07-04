Deschamps, Uruguay maçı öncesinde tek bir şeyden endişe duyuyor

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bugün Cumartesi günü Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile oynayacakları maçta takımını bekleyen iklim koşullarına ilişkin bir uyarıda bulundu. Maç sırasında sıcaklığın 38 santigrat dereceye ulaşması ve nem oranının yüksek olması bekleniyor.

Deschamps, basın açıklamalarında, Philadelphia’da oynanacak maçın başlamasından bir veya iki saat önce sıcaklığın zirveye ulaşacağını belirtti. Daha önce yardımcısı Guy Stéphane ile birlikte Dünya Kulüpler Kupası finalinde ve yarı finalinde yaşadığı deneyimi hatırlatarak, “Sıcaklığın yükseldiğini fark ettik, bu konuyu tartıştık ve bunun açık bir etkisi oldu” dedi.

Fransız teknik direktör, yüksek sıcaklığın oyuncuların performansını etkileyeceğini belirterek, “Çok fazla enerji harcıyoruz, daha fazla terliyoruz, daha fazla su kaybediyoruz ve sahada konsantrasyonumuzu biraz kaybedebiliriz” dedi.

Ancak kendinden emin bir şekilde şunları ekledi: “Her iki takım da aynı koşullara maruz kalacak. Maça tam anlamıyla hazırız ve herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Büyük bir potansiyele sahibiz.”

Deschamps, iki takımın 1998 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı ve Fransa’nın şampiyon olduğu son resmi maçı hatırlatarak şöyle dedi: “Fransa için harika bir dönemdi, çok zorlu bir maçtı; bu, futbol ve Dünya Kupası tarihinin bir parçasıdır.”

Son olarak, Fransa’nın en büyük favori olduğunu vurgulayan Deschamps, rakibi hafife almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şunları ekledi: “Bu beklentilerin kazanmamıza yardımcı olacağını sanmıyorum. Başından sonuna kadar kusursuz bir performans sergilememiz gerekecek.”