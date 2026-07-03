Deschamps, Paraguay’ı uyarıyor: Fransa, Almanya değil

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda iki takımın karşılaşması öncesinde Paraguay’a açık bir uyarı mesajı gönderdi ve “Les Bleus”un, Paraguay’ın turnuvadan elediği Almanya Milli Takımı’ndan tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Deschamps, “Almanya’nın elenmesi tesadüf değildi, ancak biz Almanya değiliz… Kendi potansiyelimizin çok iyi farkındayız ve rakibin ortaya koyacağı her şeye hazır bir cevabımız var” dedi.

Fransa teknik direktörü, Paraguay milli takımını överek, “Tüm Güney Amerika takımları gibi oyunu iyi bilen ve yüksek bir mücadele ruhuna sahip bir takım” olduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Encisso ve Almirón gibi olağanüstü oyuncuları var, birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve harika bir performans sergiliyorlar… Kartlarını akıllıca oynayacaklar.”

Deschamps, Fransa’nın turnuvaya “en iyi formunda” girdiğini vurgulayarak, son Dünya Kupası katılımında yeni bir şampiyonluk kazanmayı hedeflediklerini belirtti ve “Övgüler stratejimizi değiştirmeyecek… Yapılabilecek en iyi şey korkmamaktır, çünkü futbol kararlılığa dayanır” dedi.

Fransız milli takımının yaşadığı zayıflıklar konusunda ise Deschamps, maçlara yavaş başlamanın “tekrar eden bir sorun” olduğunu kabul ederek şöyle konuştu: “Benim sorunum yok, sadece çözümlerim var. Sadece iki gol yedik ama gol fırsatlarını kaçırdık. Her şey rakibin topu ne kadar süreyle elinde tuttuğuna bağlı ve sergilediğimiz performanstan memnun değilim.”

Paraguay, turnuvanın sürprizlerinden biri olarak Almanya’yı penaltı atışlarında heyecan verici bir galibiyetle yenerek son 16’ya yükseldi, ancak Deschamps, takımında “benzer bir yenilgiyi önleyebilecek birçok oyuncu” olduğunu düşünüyor.