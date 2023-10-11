Deschamps, Kylian Mbappe'yi Ballon d'Or yorumuyla gücendirmekten mi korkuyor?

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın Ballon d'Or yorumuyla Kylian Mbappe'yi gücendirmekten korktuğu iddia edildi.

Ballon d'Or sahibi yakında açıklanacak

Mbappe, Haaland ve Messi yarışta

Deschamps, Mbappe'den çekiniyor mu?

NE OLDU? Kylian Mbappe, 2023 Ballon d'Or ödülü için yarışıyor ve kazanan 30 Ekim 2023'te Paris düzenlenen törenle açıklanacak. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Lionel Messi ve Erling Haaland'ın aday olmasına rağmen ödülü Kylian Mbappe'nin hakettiğini söyledi. Ancak Fransa ile Dünya Kupası kazanan eski futbolcu Christophe Dugarry, Kylian Mbappe'nin bu sezon zirvede yer almasını beklemiyor ve Deschamps'ın Mbappe'yi gücendirmekten korkutuğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? RMC Sport'a konuşan Christophe Dugarry şunları söyledi: "Ballon d'Or'u kimin kazanacağı sorusu beni güldürüyor. Bu soruyu Deschamps'a da sordular ama eminim ki umrunda bile değil. Mbappe şu anda gol atmıyor, pek iyi oynamıyor ama Deschamps onun kazanacağını söyledi çünkü onu gücendirmekten korkuyor. Bir cevap vermek için mecbur kaldı. Ortada gerçek bir dürüstlük yok. Ballon d'Or umrumuzda değil. Kimsenin ilgisini çekmiyor."

BÜYÜK RESİM: Dugarry ayrıca Erling Haaland ile Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u Kylian Mbappe'den daha çok hak ettiğini dile getirdi. Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e ilham kaynağı oldu. Erling Haaland ise Manchester City ile üç kupa kaldırarak yeni takımına harika bir başlangıç yaptı. Kylian Mbappe ise PSG ile Şampiyonlar Ligi'de kötü giden bir sezonu kapatırken yalnızca Ligue 1 zaferi elde etti.

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