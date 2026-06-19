Deschamps, Irak’a bir sürpriz hazırlıyor

Fransız milli takımı, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Irak ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Didier Deschamps’ın, açılış maçında Senegal’i 3-1 yenen ilk on birde küçük değişiklikler yapacağı tahmin ediliyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin haberine göre, Deschamps kadrosunda köklü değişiklikler yapmayacak, ancak Senegal maçında oyuna sonradan girerek dikkat çeken performansı sergileyen Bradley Barcola'yı, hücum hattında Désiré Doué'nin yerine ilk 11'de oynatmayı değerlendiriyor.

Eski Lyon oyuncusu Parkola, 87. dakikada Ousmane Dembélé'nin yerine oyuna girdikten sonra Fransa'nın ikinci golünü attı ve sahada kaldığı kısa sürede kaliteli bir katkı sağladı. Bu da, aktif bir başlangıcın ardından performansı düşüşe geçen ve daha sonra yerini Ryan Cherki'ye bırakan Doué'ye karşı Parkola'ya avantaj sağladı.

Parkola’nın savunmaları delen bir oyuncu olarak sergilediği oyun tarzı, ilk bakışta sıkı bir savunma yapması beklenen Irak karşısında en uygun seçenek gibi görünmese de, teknik ekip onun, Senegal karşısında zaman zaman hareketleri birbirine karışan diğer forvetlerden farklı özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Fransız basını, Ousmane Dembélé’nin Senegal karşısında hayal kırıklığı yaratan performansına rağmen ilk 11’deki yerini koruyacağını doğruladı. Teknik ekip, Dembélé’nin seviyesinden memnun olmasa da bu durum, onun takımın temel direklerinden biri olarak konumunu tehdit etmiyor.

Fransız milli takımı, ikinci tura erken yükselmeyi garantilemek ve grup birinciliği için güçlü bir konuma gelmek amacıyla Irak’ı yenmeyi hedefliyor. Bu, turnuvanın geri kalan maçlarını Meksika’da oynamak veya ABD üzerinden uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalmamasını sağlayacak.

Hatırlanacağı üzere, “Les Bleus” Dünya Kupası serüvenine geçen Salı günü Senegal’e karşı (3-1) zorlu bir galibiyetle başladı. Bu maçta savunma sorunları ve hücumdaki uyumsuzluklar göze çarptı; Deschamps, önümüzdeki karşılaşma öncesinde bu sorunları gidermeye çalışıyor.