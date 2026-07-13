Deschamps’ın halefi olma hayaline beklenmedik bir darbe

Eleştirilerin hedefi haline geldikten sonra, Didier Deschamps, “Les Bleus”un üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline çıkmasının arifesinde, Fransa milli takımının teknik direktörlüğünde kalması yönünde halkın talebi haline geldi.

Didier Deschamps’ın görevde kalması artık sadece teknik bir seçenek değil, Fransa’da giderek artan bir halk talebi haline geldi. Ocak 2025’te milli takımdaki görevinin 2026 Dünya Kupası’yla sona ereceğini açıklayan teknik direktör, bugün sözleşmesinin uzatılması yönünde pek çok sesle karşı karşıya kalıyor; bu durum, Zinedine Zidane’ın onun halefi olma hayaline beklenmedik bir darbe vuruyor.

Taraftarların ruh halindeki bu değişim, bu yılki Dünya Kupası ile başladı. Defansif yaklaşımı nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalan Deschamps, cesur taktiksel dönüşümünün ardından övgüler almaya başladı.

2025 yılının başında “Odoxa” tarafından “Winamax” ve “RTL” için yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Fransızların %62’si Deschamps’ın ayrılmasının milli takımın yararına olacağını düşünürken, taraftarların %83’ü hücumdaki hırs eksikliğinden duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Anket, mevcut turnuva sırasında durumun değiştiğini ortaya koydu; taraftarların Deschamps’a olan desteği geri döndü. Taraftarlardan biri olan Nuno, “14 yılın ardından bunun onun son turnuvası olacağını düşünüyordum, ancak o aksini kanıtladı. Bizi 2026’da zafere taşıyabilir” dedi.

“Büyüleyici Fransız Kadınlar” derneğinin üyesi Amber ise şöyle konuştu: “Deschamps elindeki imkanlara uyum sağlıyor; hücum oyuncuları olursa hücum eder. Bu yıl yetenekli oyuncuların iyi yönetilmesi fark yarattı.”

Buna rağmen, Dünya Kupası’ndan sonra Deschamps’ın ayrılması hâlâ en olası senaryo olsa da, Amber onun kalmasını tercih ediyor: “O bir kazanan ve oyuncular tarafından takdir ediliyor.” Bir başka taraftar ise şöyle düşünüyor: “Milli takımı yenilemek için uygun bir zaman ve Deschamps mükemmel bir şekilde ayrılıyor.”

Deschamps, bir Avrupa Şampiyonası finali, iki Dünya Kupası finali (üçüncüsü de muhtemel), 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ve Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğu ile Fransa milli takım tarihinin en başarılı teknik direktörüdür.

Bu başarı sicili, gelecekteki halefi üzerinde baskı yaratıyor; bu nedenle 55 yaşındaki Éric şöyle vurguladı: “Mevcut ivme olağanüstü; gelecek teknik direktörün başarısız olmasına izin verilmeyecek.”

Deschamps’ın halefi olarak en çok öne çıkan isim, resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Zinedine Zidane olarak görülüyor. Bu nedenle, “Yenilmez Fransız Taraftarlar” derneğinden Camille şöyle konuştu: “Zidane ile milli takımın geleceği hakkında hayal kurabiliriz.”