Deschamps, eşi benzeri olmayan bir başarıyla tarihe geçti

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası finallerinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak tarihe geçti.

Deschamps'ın liderliğindeki Fransa milli takımı, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

İstatistik ağı “Squadka”, Deschamps’ın Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında 10 galibiyet elde eden ilk teknik direktör olduğunu belirtti.

Ağ, Deschamps yönetimindeki Les Bleus'un 2014 Dünya Kupası sekizinci finalinde Nijerya'ya, 2018 Dünya Kupası eleme turlarında Arjantin, Uruguay, Belçika ve Hırvatistan'a, 2022 Dünya Kupası'nda Polonya, İngiltere ve Fas'a karşı, 2026 Dünya Kupası'nda ise İsveç ve Paraguay'a karşı elde ettiği galibiyetleri de ele aldı.

"Squadka", Deschamps’ın Dünya Kupası’nda yeni bir şampiyonluk kazanması için sadece 3 galibiyete daha ihtiyacı olduğunu belirtti.