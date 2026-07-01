Deschamps, çeyrek final maçı öncesinde: Paraguay’ın başardığı şey bir tesadüf değil

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 32'li turda İsveç'i 3-0'lık büyük bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldikten sonra, oyuncularının 2026 Dünya Kupası'na şampiyonluk kazanma ve "Les Bleus" formalarına üçüncü yıldızı ekleme hedefiyle net bir zihniyetle çıktıklarını vurguladı.

Fransa Milli Takımı, önümüzdeki Pazar sabahı 16'da Paraguay ile karşılaşacak.

Maçın ardından Fransız M6 kanalına yaptığı açıklamada Deschamps, Fransız milli takımının eleme turlarının ilk aşamasını başarıyla geçtiğini belirtti, ancak önümüzdeki zorluklara hazırlık için konsantrasyonu korumak gerektiğini vurguladı.

Şöyle devam etti: “Rahat bir farkla galip geldik, ancak ilk yarıda daha etkili olabilirdik. Bu zaferin tadını çıkarmalıyız, ancak 4 gün sonra bizi yeni bir maçın beklediğini de biliyoruz.”

Ve şöyle devam etti: "Biz bu görev için buradayız ve oyuncular da bunun çok iyi farkında. Yeni bir aşamayı geçtik, ancak geçmemiz gereken başka aşamalar da var. Harika bir takım ruhumuz ve büyük bir gurur duygumuz var; bu konsantrasyonu ve azmi korumalıyız. Kalitemiz ve yeteneğimiz var, ancak bir sonraki maçta da bu performansı tekrarlamalıyız."

Paraguay’dan uyarı

Eleme başarısından duyduğu mutluluğa rağmen, Deschamps, Almanya’yı eleyerek Fransa’nın son 16 turundaki rakibi olacak Paraguay milli takımını küçümsemeyi reddetti ve Güney Amerika’dan gelen bu takımın tam saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Deschamps, “Oyuncularımıza turu geçmenin keyfini çıkarmaları için iki gün süre vereceğiz, ancak ondan sonra bir sonraki maça hazırlıklara başlayacağız. Paraguay milli takımını izledim ve elde ettikleri başarı tesadüf değil” dedi.

Ve ekledi: “Onlar Güney Amerika takımlarının karakterine sahip; mücadelede güçlü ve çok sağlam bir takım, ayrıca yüksek kaliteli oyunculara sahipler. Hiçbir takım tesadüfen Dünya Kupası son 16 turuna çıkamaz, bu yüzden onları iyice analiz edeceğiz ve maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız.”

1998 Dünya Kupası Anıları

Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşma, 1998 Dünya Kupası'nın son 16 turunda iki takımı bir araya getiren ünlü maçı akıllara getirecek. O maçta, efsanevi kaleci José Luis Chilavert'in kaptanlığını yaptığı Paraguay karşısında, Laurent Blanc'ın uzatmalarda attığı altın gol sayesinde "Les Bleus" tur atlamayı başarmıştı.

O maçta Fransa milli takımının kaptanı olan Dişam, o dönemde takımını ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmıştı.