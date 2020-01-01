Marcell Desailly'den Zlatan Ibrahimovic ve Frank Lampard'a güvenoyu!

Fransa futbolunun efsanevi isimlerinden Marcell Desailly, eski takımları Chelsea, Milan ve Fransa Milli Takımı'nı değerlendirdi.

ve ’ın eski futbolcusu Marcell Desailly eski takımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Takımı ile 1998 Dünya Kupası’nı kaldıran efsane isim, Chelsea’de forma giyen vatandaşı Olivier Giroud'nun Chelsea'deki konumu hakkında olumsuz ifadeler kullandı. "O Chelsea'nin geleceği değil ve asla asıl oyuncu olamaz” diyen Desailly, "Lampard'ın Giroud'un sık sık parlamasına yardımcı olduğuna inanıyorum, ancak kendisi Lampard için ilk tercih olamaz. Rekabet edeceği Tammy Abraham ve Timo Werner gibi isimler var. Bu yüzden de ilk tercih olamıyor” dedi.

Desailly buna rağmen, 34 yaşındaki oyuncunun milli takım için önemli bir isim olduğunu söyledi. Giroud’yu “milli takımın vazgeçilmezi” olarak tanımlayan efsane kaptan, "Giroud, Fransa için mükemmel bir takım arkadaşı ve bir oyuncu. O milli takımın ilk tercihi. Anthony Martial, Fransa kadrosuyla Giroud kadar doğru birleşmiyor. Kylian Mbappe de merkezde oynayabilir ama elinizde Fransa tarihinin en çok gol atan oyuncusu varken Giroud'u seçmelisiniz" dedi.

Daha fazla takım

Döneminin en iyi savunma oyuncularından biri olan Desailly, Fransa'nın tandemindeki seçenekleri de değerlendirdi ve "Muhtemelen en iyi kombinasyon Clement Lenglet ve Rafael Varane olur. Samuel Umtiti'yi seviyorum ama çoğu zaman sakat. Leipzig'de forma giyen Upamecano'nun harika olduğunu biliyoruz ama milli takım seviyesine, takım arkadaşlarına sisteme ve buradaki seviyenin stresine alışması gerekiyor" dedi.

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Desailly, Milan’da forma giyen Zlatan Ibrahimovic hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve İsveçli oyuncu için "Onun geleneksel bir takım lideri olup olmadığını bilmiyorum ama bulunduğu ortamda fark yaratıyor. İnsanlar ona ve onun özgeçmişine inanıyor. 39 yaşındayken bunu yapmak çok zordur. Futbol onun için her şey, hem zihinsel hem de fiziksel olarak devam etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Onun Milan’ın lideri olduğu için memnunum. Zlatan kulübün geleceği değil ama kulübün projelerini bitirmesi ve kadroyu büyütmesi için gereken biri" dedi.

Fransız efsane, Milan kadrosu hakkında da "Milan'da sadece İbrahimoviç'i tanıyorum. Diğer oyuncuların çok yetenekli olduğunu biliyorum ama sadece Ibra'yı tanıyorum. Kadrodaki isimler sistemi anlıyor ama özel oyuncular değil. Onlar Ibra’nın yeteneklerini tamamlayan iyi oyuncular. Milan’ı şu anda bulundukları yere götürecek güce ve seviyeye sahipler" ifadesini kullandı.

Milan gibi Chelsea’yi de çok sevdiğini söyleyen Desailly, "Lampard, sahip olduğu mali durumla iyi başa çıkıyor. Lampard ile umudumuz olduğu için çok mutluyum. Onun iyi gittiğini hissediyorum, çünkü bize umut aşıladı. Bugünlerde transferler sayesinde işleri kolaylaştıramazsınız. Bir teknik direktör etrafında bir felsefe yaratmanız gerekiyor. Umarım insanlar ona ve yeni oyuncularına inanır” dedi.