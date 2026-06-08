Derksen, Van Persie'nin Feyenoord'dan ayrılması konusunda son derece net bir görüşe sahip

Johan Derksen, Robin van Persie'nin Feyenoord yönetimi tarafından görevden alınmasını son derece mantıklı buluyor. Yeni yöneticiler Robert Eenhoorn ve Dévy Rigaux, yaptıkları değerlendirme sonucunda önümüzdeki sezon için yeni bir teknik direktör atamanın daha iyi olacağına karar verdiler.

Derksen, "Groeten uit Grolloo" adlı podcast'te Feyenoord teknik direktörünün ayrılışıyla ilgili görüşünü açıkça dile getirerek, "Yeni yönetimin Bay Van Persie'ye hiç güvenmemesini tamamen anlaşılır ve haklı buluyorum" dedi.

Drenthe'li analist şöyle devam ediyor: "Van Persie, aslında tüm yıl boyunca, sc Heerenveen'de de olduğu gibi, antrenör olarak pek uygun olmadığını gösterdi. Henüz acemi bir antrenör olduğunu. Bu yıl Dick Advocaat'ı yanına koyarak idare ettiler. Ve bu durumda bir antrenörü artık ciddiye alamazsınız. Eğer perde arkasında bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsa."

"Ayrıca Van Persie, oyuncularla çok büyük sorunlar yaşadı," diye devam ediyor eleştirel Derksen, Feyenoord'un teknik direktörü Van Persie hakkındaki analizine. "O, Feyenoord'un muazzam bir sermaye kaybıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Sem Steijn, FC Twente'de harika performans gösteren en pahalı transferdi. Van Persie bunu bir buçuk maçtan sonra görmüştü. De Kuip'te uyum sağlamak için ona hiç zaman tanınmadı. Bu arada onun kaptan olması da anlaşılmaz bir durumdu."

"Quinten Timber de sözleşmesini uzatmak zorunda kaldı, aksi takdirde kadroda yer almayacaktı. Bir de İngiltere'de oynayan sol bek var. Tüm o dövmeleriyle, Hartman. O da bir nevi Van Persie'den kaçtı. Üç as oyuncuyu kapı dışarı edersen, Feyenoord'a uygun değilsindir," diyor Derksen, Van Persie'nin kadrosundaki çeşitli oyuncularla yaşadığı sorunlara atıfta bulunuyor.

"Yeni yönetim buna güvenmiyor. Bunu gayet iyi anlıyorum. Sezonu analiz ettiler ve başka bir teknik direktörle başlamak istiyorlar. Crystal Palace'ta çok iyi iş çıkaran Avusturyalıyı (Oliver Glasner, ed.) gözlerine kestirdiler. Yine de yabancı teknik direktörleri pek sevmiyorum. Çünkü şu anda FC Utrecht'e giden teknik direktör Anthony Correia ve NEC'in teknik direktörü Dick Schreuder, bu tür görevler için ideal adaylar," diyor Derksen, Joseph Oosting'in Feyenoord'a hiç uymadığını düşünüyor.

"O, Feyenoord için fazla taşralı. Feyenoord, çok fazla medyatik olan gerçek bir büyük şehir kulübü. Orada ayakta kalabilmek için medyada çok güçlü olmalısın," diye yazan Derksen, Go Ahead Eagles'a katılmak için en güçlü aday olan Oosting'i Rotterdam kulübü için uygun bulmuyor.