Derksen, Van Hooijdonk'un NAC Breda'dan ayrılması konusunda son derece net bir görüşe sahip

Johan Derksen, Vandaag Inside programında Pierre van Hooijdonk’un NAC Breda’nın teknik danışmanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin yorumda bulundu. Grolloo’lu analistin görüşüne göre, iki taraf arasında bir kopukluk oluşması son derece mantıklı.

Van Hooijdonk, kulübün internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada kararını şöyle açıkladı: "Bu kararı, her zaman vicdanım ve onurumun sesini dinleyerek NAC'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğimi bilerek alıyorum. STAK, Denetim Kurulu ve yönetim kurulunun bana duyduğu güvene rağmen, yaşanan kargaşa ve genel havadan dolayı, şu anda da NAC'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmenin en iyisi olduğu sonucuna vardım. Bu nedenle danışmanlık görevimden ayrılmaya karar verdim."

"O kendini gözden düşürdü. Bu bir gün ters gidecekti," diye iç geçiriyor Derksen. "O adamın NAC'de bir görevi var, ama sadece oğlunun çıkarlarını gözetiyor."

"Ve NAC elinde tek kuruş kalmadan geride kalıyor. Ve hiçbir şeyden anlamayan, her yerde başarısız olan o oğlu, bir sürü parayla yurtdışında futbol oynamaya gidiyor. Bu, bir NAC çalışanı olarak gerçekten antisosyal bir davranış," diyor Derksen, istifa eden danışman hakkında tek bir iyi söz bile söylemiyor.

"Bu işin ters gitmesi kaçınılmazdı. Ve o istifa etmedi, sadece kovuldu. Stadyumdaki tüm pankartlarla ortaya çıkan kamuoyu baskısı, elbette ölümcül bir etki yarattı," diye ekliyor Derksen, Van Hooijdonk hakkındaki konuyu sonlandırırken.

"İş açısından bununla hiçbir ilgim yoktu," diye vurguladı Van Hooijdonk Pazar günü Studio Voetbal'da. "Şu anda oynadığı kulüpten aranmadım, ki bu da ima edilmişti; kimseyle konuşmadım. Her şeyi gösterdim, tüm yazışmaları. O zaman bana kalırsa durum gayet açık. Ama tabii ki her zaman bir bağlantı kurabilirsiniz, çünkü danışmanlık rolüm var.''

Van Hooijdonk geçen hafta Voetbal International gazetesi muhabiri Joost Blaauwhof'un davranışını sert bir şekilde eleştirdi ve bir WhatsApp sohbetini X'te paylaştı. Eski forvet, "Gerçeği ortaya çıkarmaktan başka bir amaca hizmet eden bir 'gazeteci'," diye alaycı bir şekilde yorumladı.