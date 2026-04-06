Derksen, PEC Zwolle'nin isyankar taraftarlarına ve yönetimine sert çıktı

Johan Derksen, Pazar günü Go Ahead Eagles ile oynanacak IJsselderby maçının başlama saatinin ertelenmesine neden olan PEC Zwolle taraftarları hakkında hiç de iyi sözler sarf etmedi. De Adelaarshorst stadyumundaki deplasman tribünü, çok sayıda PEC taraftarının yüzünü kapatan giysiler giymesi nedeniyle çevik kuvvet tarafından boşaltıldı.

"Yüzlerini kapatan Blues Brothers gibi tribünde duran Zwolle taraftarları beni çok sinirlendirdi. Ama yüzünü kapatarak maça gelirsen, polis senin ortalığı karıştırmaya geldiğini anlar," diye başladı Derksen Pazartesi günü Groeten uit Grolloo podcast'inde.

"PEC taraftarı olarak geliyorsanız, yüzünüzü gösterebilirsiniz. Kimsenin bundan utanmasına gerek yok. Bu, gösterilere ve futbol maçlarına yüzünü kapatan insanların sadece kargaşa çıkarmak için geldiğinin bir başka kanıtıdır. Bu yüzden bunu yasaklamalısınız," diye çeşitli yetkililere tavsiyede bulundu De Snor.

Masadaki arkadaşı Henk Kuipers, yüz maskelerinin genellikle tişörtün altına gizlenerek stadyuma sokulduğunu belirtiyor. "Ve bunu aramak imkansız." Derksen, pazar günü Deventer'de "işin iyi halledildiğini" ekliyor.

"Önemli bir maç, devam etmeli diye kulaklarınızı dikmeyin. Polis o insanları tribünden çıkarsın, hepsi bu," diyor Derksen, Adelaarshorst'taki deplasman tribününün çevik kuvvet tarafından boşaltılmasını kastediyor.

Son olarak Derksen, PEC yönetimine tek bir iyi söz bile söylemiyor: "O insanlar bir çitin arkasında dua edip yalvarıyor: çocuklar, bunu yapmayın. Ve maçtan sonra bu konuda hiçbir şey söylemiyorlar, parmaklarını bile yakmıyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz: bu tür ahmaklara taraftar demiyoruz. Onlar bize hiç gerek yok. Ve lütfen, PEC Zwolle'ye bir daha dönmesinler. Çünkü PEC'in adını kötüye çıkarıyorlar."