Derksen, Messi’ye kırmızı kart gösterilmemesi konusunda son derece net konuştu

Johan Derksen, Dünya Kupası’nı tam anlamıyla bir hat-trickle açan Lionel Messi’nin yarattığı coşkuya katılmıyor. Drenthe’li futbolsever, Arjantinli oyun kurucunun Cezayir’e karşı 3-0 kazandıkları grup maçında kırmızı kart görmesi gerektiğini savunuyor.

Messi, Kansas City’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibi Aïssa Mandi’nin baldırına sert bir şekilde vurdu. Dikkat çekici bir şekilde, hakem Szymon Marciniak kartlarını cebinde tuttu ve VAR kontrolüne de başvurmadı.

Derksen, Vandaag Inside Oranje programında Arjantinli yıldızın faulünü gördükten sonra Messi hakkında “Kötü niyetli ve sinsi bir adam” diyerek pek de övgü dolu olmayan bir tanımlama yaptı. “VAR’ı kaldırsak da olur. O adam bunu en az üç kez görmüş olmalı, değil mi?”

Van der Gijp, Messi’nin bu kadar uzun süre en üst seviyede oynamış olmasının “şans” olduğunu belirtiyor. “Ama bu yüzde yüz kırmızı kartlık bir hareket,” diyor Dordrecht’li yorumcu, Derksen’e tam anlamıyla katılıyor.

Van der Gijp daha sonra bir anlığına Polonyalı hakem Marciniak’ın yerine kendini koymaya çalışıyor. “Eğer o hakem, ‘ona o kadar sert vurmadı’ diye düşünüyorsa, bunu anlayabilirim. Ama diğerleri mutlaka şöyle düşünmüş olmalı ki...”

Derksen, yakında 39 yaşına girecek olan Messi’nin bu Dünya Kupası’nda bir kez daha parlayacağını öngörüyor. “Cristiano Ronaldo için ise bunun mümkün olmadığını düşünüyorum.”

Messi’nin patlamasıyla, son Dünya Şampiyonu Arjantin, Dünya Kupası’na mükemmel bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü, turnuvaya Ürdün’ü 3-1 yenerek başlayan Avusturya ile karşılaşacaklar.