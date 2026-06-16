Derksen, "kötü adam" Infantino'ya sert bir şekilde saldırdı

Johan Derksen, Salı günü “Vandaag Inside Oranje” programında Gianni Infantino’yu yerden yere vurdu. Her zaman açık sözlü olan bu yorumcu, FIFA başkanının Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından İran takımının soyunma odasını ziyaret etmesini büyük bir utanç olarak görüyor.

Infantino, İranlı oyunculardan gurur duyduğunu ve ülkenin Dünya Kupası’na katılmasını bir onur olarak gördüğünü söyledi. Dünya Kupası organizatörü ABD ile yaşanan gerginlikler ve Başkan Donald Trump’ın sık sık sergilediği düşmanca tavır nedeniyle İran’ın katılımı uzun süre belirsizliğini korumuştu.

“Burada olduğunuz için teşekkürler. Neler yaşadığınızı biliyorum. Ama siz her şeyden daha güçlüsünüz. Tüm stadyumu bir araya getirdiniz. Sizin arkanızdayız, Team Melli’nin arkasındayız. Bunu tüm dünyaya gösteriyorsunuz ve çok güçlü bir mesaj veriyorsunuz. Bu yüzden içtenlikle teşekkür ederim,” diyen Infantino, İranlı oyuncuların alkışlarıyla karşılandı.

“Infantino’yu dışarı atmaları gerekirdi,” diye öfkelendi Derksen. “İran’a çok kötü davranılıyor. Amerika’da çabucak bir maç oynayıp sonra da hemen çıkmak zorundalar. Ev sahibi ülke olarak takımlarına böyle davranılmaz.”

“Şu Infantino yine sahneyi çalıyordu. Çünkü orada bir kamera ekibi olduğunu biliyor. İran’ın teknik direktörü olsaydım şöyle derdim: Buraya kimse soyunma odasına giremez. Hele sen kesinlikle giremezsin,” diyen Derksen, milli takım teknik direktörü Amir Ghalenoei’nin takımının ilk Dünya Kupası maçından sonra daha sert bir tavır sergilemesini ummuştu.

“O oyuncular da belki İran rejiminin kurbanlarıdır,” diye avukat Job Knoester söze karıştı. René van der Gijp bunun ‘yüzde yüz’ kesin olduğunu düşünüyor. “Ama bu rejimden bağımsız bir konu,” diye Derksen masadaki arkadaşına hemen karşılık verdi.

“O alçak adamın orada işi yok. Orada kaba saba bir şekilde şovu çalıyor,” diye öfkeli Derksen, Infantino’ya bir kez daha darbe indiriyor. “Tıpkı kamera önünde Trump’ın kıçına yalakalık yaptığı gibi.”