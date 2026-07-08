Derksen, KNVB’nin iki üst düzey yetkilisine sert bir şekilde yüklendi

Dünya Kupası sekizinci finalinde Mısır’ın Arjantin’e karşı attığı geçersiz sayılan gol, Johan Derksen ve René van der Gijp’i öfkelendirdi. Derksen ayrıca KNVB yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

“Uzun zamandır VAR’ın çözüm olacağını düşünmüştük. VAR olsaydı, artık bu tür sorunlar yaşamazdık. Ama şimdi geriye dönüp bakınca, birinin yanlışlıkla bir başkasının ayağına bastığı ortaya çıkıyor,” diyor Van der Gijp, Vandaag Inside programında Salı günü Mısır’ın 0-2’ye getirdiği ancak geçersiz sayılan golü kastederek.

“Bu bir faul değil. Anlatılamayacak kadar saçmaydı,” diye haykıran Derksen, futbolun temaslı bir spor olduğunu vurguluyor.

“Bunun için hakemi ekrana çağırmaya gerek yok. Hadi ama, çocuklar. Her şey nasıl baktığınıza bağlı. VAR’ın nasıl baktığına ve bizim nasıl baktığımıza,” diye ekliyor Van der Gijp, masadaki arkadaşına katılarak.

Derksen, diğer ülkelerin Mısır’ı savunmamasını hiç anlamıyor. “Hepsi bunu normal buluyor. Dünya Kupası’nda her bir sonraki tur, milyonlarca ekstra gelir getiriyor.”

Ardından Derksen, KNVB’yi sert bir şekilde eleştiriyor. “KNVB’de de fikri olan kimse yok. Futbol hakkında hiç mantıklı bir şey söylememiş bir teknik direktör var,” diyerek ilk olarak Nigel de Jong’a sert çıkıyor.

“Ve bir bayanımız var (profesyonel futbol direktörü Marianne van Leeuwen, ed.), onu sırf bayan olduğu için işe aldılar. O da sadece herkesin bildiği şeyleri tekrarlıyor. Hepsi FIFA’da bir iş peşinde. O zaman altın kartları, beş yıldızlı otelleri olur ve birinci sınıfta uçabilirler. Böylece yaşlanana kadar rahat ederler.”