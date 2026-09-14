Johan Derksen, Groeten uit Grolloo programında amatör futbolda düzenli olarak yaşanan şiddet konusunda endişelerini dile getirdi. De Snor, geçen hafta sonunda Jhon van Beukering etrafında yaşanan şiddet olayını buna örnek gösterdi.

Van Beukering, cumartesi günü devre arasında oynanan IJsselmeervogels - GVVV maçında ev sahibi ekip oyuncusu Quiermo Dumay'a yumruk attığı iddiasıyla gündeme geldi. Bunun üzerine amatör karşılaşma tatil edildi ve GVVV daha sonra yardımcı antrenörün, başantrenör Dennis van Beukering ile birlikte görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Derksen pazartesi günü, "Bütün futbol giderek çürüyor" diye yakındı. "Bir gençlik maçını izlemeye gidersen, en çok saçma sapan bağıran ve rakip takımın babalarıyla yumruk yumruğa kavga etmeye hazır olan anne babalardan utanırsın."

"Yetişkinlerin amatör maçlarında ise iş cinayete kadar varıyor. Hakemler bazen soyunma odasına ulaşabilmek için koşmak zorunda kalıyor ve hepsinin kulüp için yılda beş puan kazanması gereken bir yan hakemi var, bu yüzden taraflı bayrak kaldırıyor. Gerçekten korkunç" diyen Derksen, görüşünü açıkça ortaya koydu.

Grolloo'lu analist sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir de şimdi buna antrenörler katılmaya başlarsa, artık ipin ucu kaçar. O zaman düşünüyorum da: amatör futbol neden hâlâ var? Bu elbette bir sapma ve GVVV o ikisini hemen kapı önüne koyarak çok yerinde bir tepki verdi. Bence Bay Van Beukering'in bir daha asla antrenörlük yapmaması gerekir."

"Ama amatör futbolda her hafta sonu olaylar yaşanıyor. Bunu anlayamıyorum. Ben 77 yaşındayım ve bugüne kadar hiçbirinin dişlerini durup dururken kırmadım. İnsan bazen öfkelenir ve bunu sözlü olarak ifade edebilir. Ama hemen böyle bir saldırganlığa başvurmak da olmaz."

Derksen, Van Beukering kardeşler etrafındaki tartışmaya ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı: "Sahada tabii ki faul yapabilirsin ve sert bir oyuncu olabilirsin. Ama bir konuda hemfikir değilsen gidip insanları suratına yumruklayamazsın."