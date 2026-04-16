Derksen, Eredivisie kulübüne sert çıktı: "Tabii ki böyle olmamalı, ne saçmalık!"

Johan Derksen, NAC Breda’nın “pasaport skandalı”yla ilgili KNVB’nin önceki açıklamaları üzerine acil dava açmasını saçma buluyor. Vandaag Inside programının sunucusuna göre, Brabant kulübü geçenlerde Go Ahead Eagles’a karşı aldığı 6-0’lık yenilgiyi sorgulamaktan vazgeçmelidir.

NAC, bir süre önce Dean James'in Go Ahead Eagles ile NAC Breda (6-0) arasındaki maçta haksız olarak oynamış olması üzerine tüm bu olayları başlatan kulüptü. KNVB sonunda her şeyi sonuçsuz bırakmaya karar verdi, ancak Breda kulübü buna açıkça katılmıyor.

Kulüp, KNVB'nin kararından duyduğu memnuniyetsizlik üzerine Salı günü acil dava açtı. Şu anda Eredivisie'de on yedinci sırada yer alan NAC, James'in iki takım arasındaki maçta oynamaya hak kazanmadığını düşünüyor ve hala bir adım atılmasını istiyor.

"Bu kadar sportmenlik dışı davranmamalılar," diyen Derksen, NAC'nin hoşnutsuzluğuna hiç anlayış göstermiyor. "Bakın, KNVB'yi sık sık eleştirebilirsiniz, ama onlar da Endonezya ve Curaçao için oynayan oyuncularla ilgili bu tür sorunlar yaşamıştı. Bunlar aslında Hollandalılar, ancak yasal olarak başka bir uyrukları var."

"Ve kimse bununla nasıl başa çıkılacağını bilmiyordu. NAC da kendi başarısızlığını bunun üzerine yansıtmamalı. Tabii ki kuralı çiğnememelisin. Ne saçmalık!" diye Derksen, Breda'nın alt sıralarda yer alan takımının tutumunu bir kez daha eleştirdi.

"Bunu bahane olarak kullanarak bu kadar sportmenlik dışı davranmamalılar. Bunu Go Ahead'deki meslektaşlarımıza karşı da doğru bulmuyorum. Sivil mahkemeye gidin. Orada KNVB'nin kurallarına kulak asarlar. Orada bu konuya hiç karışmazlar," diye ekliyor Derksen kararlı bir ses tonuyla.

Sunucu Wilfred Genee, Eredivisie ve Keuken Kampioen Divisie'deki on bir kulübün bu hassas konuyla karşı karşıya kaldığını ve 34 kulüpten 33'ünün KNVB'nin kararını kabul ettiğini belirtiyor.