Derksen, Ajax’a transferini duyurdu; Van der Gijp ise son derece şüpheci

Daley Blind, Ajax’a geri dönüyor. Bu haberi Wilfred Genee ve Johan Derksen, Salı günü “Vandaag Inside Oranje” programında duyurdu. Bu arada, babası Danny Blind Pazartesi günü 36 yaşındaki savunma oyuncusunun Amsterdam’a geri dönmesinin pek olası olmadığını söylemişti.

“Ajax’a gideceğini duydum. İspanyolca biliyor, bu da iyi bir şey,” diyen Derksen, İspanyol teknik direktör Míchel’in göreve getirilmesine ve İspanya’da büyümüş teknik direktör Jordi Cruijff’in varlığına atıfta bulunuyor.

“Ajax bunu şimdilik açıklamayacak,” diye vurguladı Genee, Derksen’in sözlerini dinledikten sonra. “Ajax önce diğer transferleri tamamlamak istiyor. Bence o Ajax’a gidecek, ancak bunu daha sonra duyurmak istiyorlar, çünkü o zaman ilk transfer olarak görünmeyecek.”

“Onun gibi iyi futbol oynayabiliyorsan, Eredivisie’de bir yıl daha oynayabilirsin,” diye sonlandırıyor Derksen. Masadaki arkadaşı Theo Janssen ise Blind’in Ajax’a gelmesinden pek hoşnut değil.

"36 yaşında, neredeyse 37. Ajax'taki önceki döneminde işler pek de iyi gitmemişti. Onun için de öyle. Blind, bunu isteyip istemediğini iyice düşünmeli," diyor Janssen, küme düşen Girona ile sözleşmesi sona ermek üzere olan defans oyuncusunu uyarıyor.

René van der Gijp de aynı şekilde şüpheci bir tavır sergiliyor. “Bir yıl boyunca ‘çok yavaşsın’ diye yazılan köşe yazıları okuyacaksın. Bununla ne yapacaksın?” diye soruyor analist yüksek sesle.

Blind senior, Het Oranje Café’de oğlunun bu yaz Ajax’a geri dönmesinin gerçekçi olup olmadığı sorusuyla karşılaştı. “Tanrı aşkına, bilmiyorum. Bana pek olası gelmiyor. Ama emin değilim,” diyen Amsterdam kulübünün eski oyuncusu ve teknik direktörü kesin bir cevap veremiyor.