Real Madrid, Madrid derbisindeki gelişmelere ve Atletico karşısında alınan yenilgiye duyduğu öfkeyle yetinmedi; kulüp maç sonrası, oyuncularını etkileyebilecek yeni sonuçlardan kaçınmak için kesin bir karar aldı.

İspanyolAS gazetesine göre Real Madrid, soyunma odasındaki öfke halinin doruk noktasına ulaşmasının ardından, herhangi bir oyuncusunun maç sonrası medyaya konuşmasına izin vermeme kararı aldı. Bunun nedeni, herhangi bir açıklamanın, hakemlik ve derbideki gelişmelerle ilgili sözler yüzünden sahibinin cezaya maruz kalmasına yol açmasından duyulan korkuydu.

Karar, Real Madrid içinde son derece gergin bir atmosferde geldi. Oyuncular, hakemin maç boyunca tartışmaya yol açan bir dizi karar aldığını düşünüyordu. Bunların en dikkat çekeni, Jude Bellingham ve Fede Valverde'ye yapılan iki sert müdahalenin ardından Cuti Romero ile Kang-in Lee'nin oyundan atılmamasıydı.

AS, soyunma odasındaki öfke halinin, bazı oyuncuların hakemlik seviyesine itiraz olarak son derece sert ifadeler kullanmasına varacak kadar bariz olduğunu ortaya koydu. Bu durum, kulübü, oyuncularını kendilerini cezaların kapsamına sokabilecek açıklamalar yapmaktan korumak için hızla harekete geçmeye itti.

Atletico Madrid, başkent derbisini Real Madrid karşısında 2-1'lik sonuçla kazandı. Maça büyük bir gerginlik damga vurdu.

Atletico, ikinci yarıda Alex Grimaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Ardından Jonathan David, Real Madrid'in 52. dakikada Dean Huijsen'in oyundan atılmasıyla oluşan sayısal üstünlükten yararlanarak ikinci golü ekledi.

Antonio Rüdiger 89. dakikada farkı bire indirmeyi başardı, ancak Real Madrid beraberliği yakalayamadı ve maç ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltti ve ikinci sıraya çıktı. Real Madrid'in puanı ise 15'te dondu ve takım, Atletico ile Real Betis'in bir puan gerisinde dördüncü sıraya geriledi.

Kraliyet ekibi, yedinci haftayı 21 puanla zirvede tamamlayan lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı.

Öfke yalnızca tek bir pozisyonla ilgili değildi; Real Madrid oyuncuları, hakemin maçın başında Alex Baena'nın Arda Güler'e yaptığı iki sert müdahaleyi de görmezden geldiğini, kendi bakış açılarına göre bu müdahalelerin iki sarı kartı hak ettiğini düşünüyordu.

Gerginlik ikinci yarıda, Kang-in Lee'nin Valverde'ye yaptığı ve Real Madrid oyuncularının kırmızı kartı hak ettiğini düşündüğü müdahalede doruk noktasına ulaştı.

Saha hakeminin pozisyonu video teknolojisi ekranından incelemeye çağrılmaması takımın öfkesini artırdı. Özellikle de Valverde'nin daha önce Atletico karşısındaki bir derbide, Real Madrid'in Koreli oyuncunun müdahalesinden daha az sert olduğunu düşündüğü bir müdahale nedeniyle oyundan atılmış olması bu öfkeyi büyüttü.

Pozisyonun yansımaları itirazla sınırlı kalmadı; devre arasında Antonio Rüdiger ile Holmund arasında bir tartışma yaşandı ve olay, iki takımın teknik heyetlerinden bazı üyelerin oyundan atılmasıyla sona erdi.