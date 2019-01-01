Derbi öncesi Volkan Demirel ile Hasan Şaş gerginlik yaşadı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde Volkan Demirel ile Hasan Şaş arasında sahada tartışma yaşandı.

'in 28. haftasında ezeli rakipler ile karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesinde büyük olaylar yaşanmazken Fenerebahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Takımların ısınmak için sahada olduğu anda sarı-lacivertli tribünler Hasan Şaş'a tepki gösterirken sahaya atılan su şişelerinden biri de Şaş'a isabet etti. Şaş, isabet eden suyu içerken şişesini de kenara doğru sinirle fırattı. Şaş'ın bu hareketi sonrası hareketlenen tribünlerden bir de ayakkabı atıldı. Isınmakta olan Volkan Demirel hızlıca olay yerine giderek Hasan Şaş'la kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Bu andan itibaren olay büyümezken Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar Can Bartu lehine karşılıklı tezahüratlarda bulundu.