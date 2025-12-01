Derbi öncesi Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi köstebek avına çıktı

Süper Lig’de liderlik yarışının kaderini belirleyecek Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve yönetimi rahatsız eden bir dizi gelişme, Kemerburgaz’daki atmosferi gerginleştirdi.

Takımla ilgili kritik bilgilerin antrenman sonrası kısa sürede dışarıya ulaşması, kulüpte “güvenlik” soru işaretlerini beraberinde getirdi. Milliyet’in haberine göre, sakat futbolcuların idmana katılmasıyla ilgili haberlerin anında sosyal medyada yayılması, Okan Buruk ve yönetimin tepkisini artırdı.

Derbi hazırlıklarının tüm ayrıntılarının hızla öğrenildiğini düşünen Galatasaray yönetimi, Kemerburgaz’da adeta alarm durumuna geçti. Tesis çalışanlarının uyarıldığı, giriş-çıkışlara sıkı kontrol getirildiği ve bilgi akışının minimuma indirildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kaynaklar, “Kemerburgaz’da ne yaşanıyorsa anında dışarı yansıyor; buna karşın Samandıra’dan tek bir detay bile sızmıyor” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi.

Kritik maç öncesinde bilgi akışının yönetilememesi, kulüpte mini bir kriz havası oluşturmuş durumda. Galatasaray cephesinde bir başka merak konusu ise sakat oyuncuların durumu.

Union SG maçında görev yapamayan Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu’nun tedavileri devam ederken gözler özellikle Osimhen’e çevrilmişti. Nijeryalı golcüye uygulanan yoğun programın ardından, yıldız oyuncunun derbide forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki dev randevu, 1 Aralık Pazartesi akşamı Chobani Stadı’nda oynanacak. Türkiye’de mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Liderlik mücadelesinin seyrini değiştirebilecek bu karşılaşma, iki camiada da heyecanı zirveye taşımış durumda.