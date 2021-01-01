Derbi ateşi Madrid'de yanıyor! Atletico Madrid - Real Madrid

İspanya'nın başkenti Madrid'de dev bir derbi oynanacak. Atletico Madrid evinde ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek

İspanya La Liga'nın 26. haftası El Derbi Madrileno yani Madrid derbisine sahne olacak. 2 Aralık 1906 yılında başlayan rekabet günümüzde futbol dünyasının en büyük derbileri arasında yer alıyor.

Atletico Madrid rakibine uzun süredir gol atamıyor

İki ekip arasında 2019 yılında ABD'de bir hazırlık maçı oynandı. Atletico Madrid o karşılaşmada Real Madrid'i 7-3 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Bu tarihe geçen derbinin iki önemi var. Bu maç iki takım arasındaki en gollü derbi olarak tarihe geçti. Diğer önemi ise o maçtan bu yana, 589 gündür Real Madrid sahaya çıktığı 4 derbide de rakibinden gol yemedi.

Bu 4 derbide iki maç 0-0 sona ererken diğer iki maçı ise Real Madrid 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

Diego Simeone, Luis Aragones'i geçebilecek mi?

23 Aralık 2011 yılında Atletico Madrid'in başına geçen Arjantinli antrenör Diego Simeone adını hiç kuşkusuz kulübün tarihine yazdırdı. Kırmızı - beyazlı ekiple birçok büyük başarıya imza atan Simeone'nin şimdi ise hedefinde, Atletico Madrid'in efsane futbolcusu ve teknik direktörü Luis Aragones'i geçmek var.

Atletico Madrid'in başında 308 kez galibiyet sevinci yaşayan Diego Simeone, Luis Aragone ile aynı rakama ulaştı. Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da Real Madrid'i mağlup ederse, Simeone, Aragones'in rekorunu tarihe gömecek.

Rekabetin 'en'leri

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda sahadan, 112 ile en fazla galibiyetle ayrılan takım Real Madrid... Rekabette en fazla forma giyen oyuncu 43 karşılaşma ile Real Madrid'den Sergio Ramos.

Bütün dünyanın ilgisini çeken bu dev derbide en fazla gol atan isim, şimdilerde Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo... Portezkili süperstar Madrid Derbileri'nde 22 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı galibiyetlerde, 1947-48 sezonunda Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-0 yenmişti. Real Madrid'de rakibini 1958-59 ve 1983-84 sezonlarında aynı skorla mağlup etmişti.

İki takımdan son haberler

Atletico Madrid'de Yannick Carrasco ve Jose Gimenez'in sakatlıkları var. İki ismin durumu maç saatinde belli olacak.

Real Madrid'de ise Eden Hazard, Dani Carvajal, Mariano Diaz ve Sergio Ramos'un derbide forma giymesi beklenmiyor. Eder Militao ile Karim Benzema'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Atletico Madrid - Real Madrid derbisinin muhtemel 11'leri

Atletico Madrid: Jan Oblak, Stefan Savic, Mario Hermoso, Koke, Vrsaljko, Saul, Marcos Llorente, Thomas Lemar, Joao Felix, Luis Suarez

Real Madrid: Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Raphael Varane, Nacho, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Isco, Karim Benzema