Deprem nedeniyle tüm spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaşanan deprem nedeniyle ülkedeki tüm spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu

İkinci bir açıklamaya kadar organizasyon olmayacak

NE OLDU? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Kasapoğlu, Twitter hesabından şunları söyledi: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."