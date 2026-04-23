"Denzell García, Feyenoord'un yeni denetçisi olmalı"

Meksika'dan gelen haberlerin ardından, taraftar siteleri FR12 ve 1908.nl, Feyenoord'un Denzell García'ya ciddi bir ilgi duyduğunu doğruladı.

García, Liga MX'te on beşinci sırada yer alan FC Juárez'in 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu. Meksika milli takımında iki kez forma giydi.

García, bu yılın başlarında Juárez ile sözleşmesini uzatmış ve 2029 ortasına kadar kulüpte kalmayı garantilemişti. Feyenoord, bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa cüzdanını açmak zorunda kalacak.

Transfermarkt'a göre García'nın şu anki değeri 4,5 milyon euro. Juárez formasıyla oynadığı 110 resmi maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

García, sağ bek olarak da oynayabildiği için çok yönlü bir oyuncu. Meksika'da da Club América ve CF Monterrey gibi üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor.

Her halükarda Feyenoord'un Meksika pazarında hareketlendiği açık. Rotterdam ekibi, García'nın Dünya Kupası'nda çok fazla göze batmamasını umuyor, çünkü bu durum onu çok daha pahalı hale getirecektir.

Bu yılın başlarında Gilberto Mora, Érik Lira, Ozziel Herrera, Raúl Rangel ve Armando González gibi isimler de Feyenoord ile anılmıştı.