Denzel Dumfries, turnuvadan elenen Tunus hakkında son derece net bir görüşe sahip

Tunus, iki mağlubiyetin ardından Dünya Kupası’ndan şimdiden elendi. Buna rağmen Denzel Dumfries, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nda sahaya çıkacak olan Hollanda milli takımı için zorlu bir maç bekliyor.

Yaklaşan rakip, İsveç’e karşı aldığı utanç verici 5-1’lik yenilginin ardından Sabri Lamouchi’yi görevden aldı. Halefi Hervé Renard yönetiminde de Tunus’un durumu pek iyileşmedi; Ayase Ueda’nın iki golüyle Japonya, Pazar günü 0-4 galip geldi. Bu sonuçla Oranje’nin rakibi, Dünya Kupası’ndan şimdiden elendi.

Dumfries, Pazartesi günü Hollanda milli takımının düzenlediği basın toplantısında, “İlk maçın ardından teknik direktör değiştirdiklerini biliyoruz” dedi. “Dünya Kupası’nda oynamak herkes için bir onurdur. Tunus’un son hızda oynayacağını bekliyoruz. Muhtemelen bu onların son maçı olacak, bu yüzden enerjik bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum.”

Hollanda Milli Takımı, Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Bu stadyum, geçen hafta Arjantin’in Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği maçın sahnesiydi. “Bu stadyumda daha önce pek çok güzel maç oynandı. Bu iyiye işaret,” diyen Dumfries, Hollanda’nın grup aşamasındaki son maçını iyimser bir bakışla bekliyor.

“Bu bizim son grup maçımız. Ve biz bu maça odaklandık. Onu da kazanmak istiyoruz, sonra turnuvanın geri kalanının nasıl olacağını göreceğiz,” diyen sağ bek, Dünya Kupası’nda bir sonraki rakibin büyük olasılıkla Fas veya Brezilya olacağını biliyor.

Dumfries, İsveç’e karşı alınan 5-1’lik galibiyetin ardından Hollanda milli takım kadrosunda büyük bir güven olduğunu vurguluyor. “Forvet hattında çok kaliteli bir kadromuz var. Gol atabilecek birçok oyuncumuz olduğunu biliyoruz. Bu iyi bir işaret; çok gol atmak güven veriyor. Son maç bu açıdan çok iyiydi.”

Bu arada Hollanda, tarih boyunca Tunus’a karşı hiç yenilmedi. Bir kez galip geldi, ayrıca iki hazırlık maçı da berabere sonuçlandı.