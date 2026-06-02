Denzel Dumfries, Real Madrid'e rüya transferine aniden yaklaştı

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Salı günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, Denzel Dumfries'in Inter'den Real Madrid'e kesin olarak transfer olacağını doğruladı. İspanyol devi, Dumfries'in Milano'daki 2028 ortasına kadar süren sözleşmesindeki 20 milyon avroluk çıkış maddesini kullanıyor.

Romano'ya göre Inter ve Real Madrid, sağ bek oyuncunun yaz transferi konusunda anlaşmaya vardı. Şimdi sıra, 30 yaşındaki Dumfries'in José Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yapacağı kulüple kişisel anlaşmaya varmasında.

AS, Mourinho'nun Dumfries'in transferine onay verdiğini daha önce bildirmişti. Bu gelişmeyle birlikte, Hollanda milli takım oyuncusunun milyonlarca euroluk transferi hız kazandı.

Real Madrid, 22 yılın ardından kulüpten ayrılan Dani Carvajal'ın yerini alacak bir oyuncu arayışındaydı. Dumfries, bu arayışta kısa sürede en önemli adaylardan biri haline geldi.

Pedro Porro'nun adı da geçmişti, ancak Tottenham Hotspur'un sağ bekçisi çok daha pahalı olacaktı. Dumfries, uzun süredir Real Madrid'in radarındaydı ve şimdi Madrid'e doğru yola çıktı.

Mourinho'nun, Dumfries'in son yıllarda, özellikle de Serie A'da savunma alanında gösterdiği gelişmeden etkilendiği söyleniyor. Ayrıca Real Madrid içinde, Hollanda milli takım oyuncusunun profesyonel karakteri ve farklı oyun tarzlarına uyum sağlama yeteneği hakkında olumlu yorumlar yapılıyor. Bu da onu takımda hemen görev alması için cazip kılıyor.

Dumfries, Real Madrid'de geçen yıl Liverpool'dan transfer edilen Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek. İngiliz oyuncu, milli takımda zaman zaman olduğu gibi orta sahada da görev alabilir. Thomas Tuchel ise onu Dünya Kupası kadrosuna almadı.

Bu haber, Hollanda milli takımının De Kuip'te Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde geldi. Dumfries, cezası nedeniyle Rotterdam'da forma giyemeyecek ve yerine Mats Wieffer oynayacak.