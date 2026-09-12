Dennis ve Jhon van Beukering, şiddet olayı sonrası kulüp tarafından gönderildi

Dennis ve Jhon van Beukering artık GVVV'nin antrenörleri değil. İkinci Lig'de mücadele eden amatör kulübün yönetimi, cumartesi günü IJsselmeervogels deplasmanı çevresinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın ardından bunu kamuoyuna duyurdu.

Jhon van Beukering, amatör futbolda IJsselmeervogels ile GVVV arasında oynanan zirve maçının devre arasında ağır saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Bir dönem Feyenoord ve NEC formaları da giyen eski futbolcunun, IJsselmeervogels oyuncusu Quiermo Dumay'a yüzüne bir yumruk attığı öne sürülüyor.

Cumartesi öğleden sonra Sportpark De Westmaat'ta olaylar tamamen kontrolden çıktı. Skor 0-2 iken iki takım da soyunma odasına yöneldi, ancak sorun burada yaşandı. RTV Utrecht'e göre Dumay, oyuncu tüneline girerken yüzüne bir darbe aldı.

Bu olayda ciddi zarar gördü. Fotoğraflarda Dumay'ın yüzünün kanlar içinde olduğu ve birkaç dişini kaybettiği görülüyor. Şimdi ise failin Van Beukering olduğu ortaya çıktı. Kendisi GVVV'de ağabeyi Dennis van Beukering'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.

GVVV bu arada bir açıklama yayımladı. "G.V.V.V., cumartesi öğleden sonra IJsselmeervogels maçının devre arasında yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsılmıştır. Şiddet, ne kulübümüzün yapısına ne de G.V.V.V.'nin temsil ettiği değerlere hiçbir şekilde uymamaktadır. Gerek futbol sahasında gerekse saha dışında, fiziksel şiddetin her türüne açıkça mesafe koyuyoruz" ifadeleri kulübün internet sitesinde yer aldı.

"Yönetim, maçın hemen ardından harekete geçmiş ve olaylarla birlikte ilgili kişilerin rollerine dair titiz bir soruşturma başlatmıştır. Şu anda mevcut olan bilgiler doğrultusunda yönetim, teknik direktörümüz Dennis van Beukering ile yardımcı antrenör Jhon van Beukering'in derhal geçerli olmak üzere artık G.V.V.V. adına görev yapmamasına karar vermiştir. Ayrıca yönetim, kendileriyle iş birliğini sürdürmek için yeterli dayanak bulunmadığı sonucuna varmıştır" denilerek antrenörlerin amatör kulüpten ayrılmak zorunda kaldığı netleştirildi.

"Bunun resmi ve sözleşmesel süreci, ilgili kişilerle dikkatli ve doğrudan yürütülecektir. Soruşturmanın, ilgili kişilerin ve olası prosedürlerin menfaati doğrultusunda G.V.V.V. şu aşamada bu konuda başka bir açıklama yapmayacaktır" diyen kulüp yönetimi, polise, Hollanda Futbol Federasyonu'na ve diğer yetkili kurumlara tam iş birliği sağlıyor.

Jhon van Beukering cumartesi akşamı Instagram Stories üzerinden bir açıklama yaparak, catacombenlerdeki kavgada IJsselmeervogels'in de payı olduğunu belirtti. Ayrıca Dumay'ın Dennis van Beukering'e de vurduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.