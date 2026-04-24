Dennis te Kloese'nin ardından Feyenoord'dan bir başka tanınmış isim daha ayrılabilir

Feyenoord, yardımcı antrenör René Hake'nin, devam eden sözleşmesine rağmen De Kuip'teki son aylarını geçiriyor olabileceğini dışlamıyor. Kulüp gözlemcisi Mikos Gouka, bunu Cuma günü Algemeen Dagblad gazetesinde yazdı.

Perşembe günü, sabah gazetesi Te Kloese'nin bu sezonun ardından Feyenoord'dan ayrılacağı haberini ilk kez duyurdu. Gouka, kapsamlı bir analizde Rotterdam-Zuid'da ortaya çıkan duruma odaklanıyor.

Feyenoord sadece yönetimsel açıdan bir arayış içinde değil, aynı zamanda organizasyon genelinde de parçalanma yaşıyor. En üst düzey gençlik takımının antrenörü Pascal Bosschaart da veda ediyor.

Gouka, "De Kuip'te, Robin van Persie'nin sağ kolu olan René Hake'nin yakında başka bir yerde baş antrenör olarak göreve başlayacağı ihtimalini de dışlamıyorlar" diyor.

Hake, geçen yıl Van Persie'nin atanmasıyla birlikte yardımcı antrenör olarak kadroya katılmıştı. Daha önce Drenthe doğumlu Hake, FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht ve Go Ahead Eagles'da baş antrenörlük yapmıştı.

Geçen sezon Hake, Erik ten Hag'a destek verdiği Manchester United ile kısa süreli bir sözleşme imzalamıştı. Değerli futbol dostunun kovulmasının ardından, o da Old Trafford'daki görevine son verdi.

Hake'nin VriendenLoterij Eredivisie'deki birçok kulüpte iyi bir itibara sahip olduğu biliniyor. Van Persie ile olan kişisel ilişkisi hakkında bu sezon birçok olumsuz haber ortaya çıktı.