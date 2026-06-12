Dennis te Kloese: "Ajax, Feyenoord ve PSV onu karşılayamaz"

FR12'nin haberine göre, Feyenoord Gilberto Mora için hiçbir zaman somut adımlar atmadı. Rotterdam ekibi, bu yılın başlarında Club Tijuana'nın Meksikalı yeteneğinin çok pahalı olduğunu kısa sürede fark etti.

17 yaşındaki Mora, kısa süre önce Tijuana ile sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzattı, bu da piyasa değerini daha da artırdı.

Meksika'dan birkaç ay önce Mora'nın adı Ajax ve Feyenoord gibi kulüplerle anılmıştı. Şu anda Tijuana'nın en az 30 milyon euro talep ettiği söyleniyor.

Feyenoord'un eski direktörü Dennis te Kloese, bu nedenle Mora'nın VriendenLoterij Eredivisie'de oynayacağını reddediyor. “Hollanda'da böyle bir meblağı ödeyecek hiçbir kulüp yok. Benfica, gerçek üst düzey yetenekler için 20 milyon ödüyor.”

"Ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğini ve bunun ne kadara mal olacağını söylemek oldukça riskli, ancak Hollanda'da Ajax, Feyenoord veya PSV'nin bu kadar yüksek meblağlar ödeyeceğini sanmıyorum," dedi yönetici, Vamos'un bir video haberinde.

Mora, Perşembe akşamı Meksika kadrosuna yedek olarak girdi. Ev sahibi ülke, ilk grup maçını Güney Afrika'ya karşı 2-0 kazandı.

66. dakikada oyuna giren Mora, resmi olarak Dünya Kupası tarihinin en genç Meksikalı oyuncusu oldu. Bu rekor, 1930 Dünya Kupası'ndan (!) beri, en üst düzey turnuvaya ilk adımını attığında 18 yaş 88 gün olan Manuel Rosas'a aitti.