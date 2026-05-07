Dennis te Kloese açıkladı: "Premier Lig'den teklif aldım"

Dennis te Kloese bu yaz CF Monterrey'e kesin olarak transfer oluyor. Bu sezonun ardından zaten ayrılacağı bilinen Feyenoord, bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Haber pek de sürpriz olmadı: Te Kloese, uzun süredir bu Meksika kulübüyle sıkı sıkıya anılıyordu.

Te Kloese, Monterrey'de sportif direktör olarak görev yapacak. José Antonio ‘Tato’ Noriega'nın halefi olacak ve yakın zamanda atanan teknik direktör Walter Erviti ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

Feyenoord'un kulüp web sitesinde Te Kloese, "Her şey çok hızlı gelişti, hatta çok çok hızlı" dedi. "Feyenoord'dan ayrılacağımın açıklanmasından sonraki 72 saat içinde, Premier League, ABD ve Meksika'dan da dahil olmak üzere görüşmek üzere bir sürü ciddi teklif aldım."

Sonunda Te Kloese, Monterrey'i tercih etti. “Ailem ve ben şimdi eşimin ve iki kızımın doğduğu ülkeye geri dönüyoruz. Yıllarca gerçekten harika bir şekilde yaşadığımız ve benim de başarılı bir şekilde çalışabildiğim bir ülke.” Te Kloese geçmişte Chivas Guadalajara, Tigres UANL ve Meksika Futbol Federasyonu'nda görev yapmıştı.

“Yani güzel anılarım var. Buna ek olarak, C.F. Monterrey’de büyük ve çok güzel bir zorluk var, çünkü kulüp son yıllarda performans açısından oldukça zor bir dönem geçirdi.”

Te Kloese, Feyenoord'da büyük bir veda resepsiyonu istemiyor. “Öncelikle, hâlâ işimin başındayım. Önümüzdeki haftalarda, birkaç kişiyle farklı zamanlarda daha küçük bir grup halinde vedalaşacağım. Ayrıca De Kuip'te, kulüp ve stadyumdaki tüm meslektaşlarımla bir içki içme etkinliği de olacak.”

“Son olarak, bazı düzenli medya takipçileriyle bir öğle yemeği planlıyoruz. Büyük partiler pek bana göre değil. Üstelik, her zaman da belirttiğim gibi, mesele ben değilim, mesele Feyenoord. Kulübe, halefime ve elbette birçok değerli meslektaşıma gelecekte başarılar diliyorum.”