Denizlispor'dan ayrılan Ismail Aissati Adana Demirspor'da
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor , orta saha oyuncusu Ismail Aissati 'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, Ege temsilcisisyle bu sezon 13 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.
Hollanda doğumlu oyuncu, kariyerinin başında PSV ve Ajax gibi kulüplerde top koşturduktan sonra 2012-13 sezonunda Türkiye'ye gelerek Antalyaspor'a transfer oldu. Burada kısa bir dönem geçiren Aissati, daha sonra Türkiye'den ayrılsa da 2016-17 sezonunda bu sefer Alanyaspor için Süper Lig'e geri döndü.
Fas asıllı futbolcu 1.Lig'de Balıkesirspor ve Denizlispor formaları giydi, 2018-19 sezonunda Denizlispor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.
Bu sezon ligde şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor, sezonun ilk yarısını 31 puanla play-off yarışının içinde tamamladı.