Denizlispor'dan ayrılan Ismail Aissati Adana Demirspor'da

Geçtiğimiz günlerde Denizlispor ile sözleşmesini fesheden Ismail Aissati Adana Demirspor ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekibi , orta saha oyuncusu Ismail Aissati 'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Yukatel 'da forma giyen Aissati, Ege temsilcisisyle bu sezon 13 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.

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doğumlu oyuncu, kariyerinin başında ve gibi kulüplerde top koşturduktan sonra 2012-13 sezonunda 'ye gelerek 'a transfer oldu. Burada kısa bir dönem geçiren Aissati, daha sonra Türkiye'den ayrılsa da 2016-17 sezonunda bu sefer için Süper Lig'e geri döndü.

asıllı futbolcu 1.Lig'de ve Denizlispor formaları giydi, 2018-19 sezonunda Denizlispor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor, sezonun ilk yarısını 31 puanla play-off yarışının içinde tamamladı.