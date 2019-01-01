Denizlispor, Bakary Sako transferinden vazgeçti

Denizlispor, 31 yaşındaki Malili futbolcu Bakary Sako'nun transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel 'un, Malili futbolcu Bakary Sako transferinden vazgeçtiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere Premier Lig takımlarından 'ta forma giyen futbolcu Bakary Sako ile yapılan transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Bakary Sako ile kulübümüz arasında, geçtiğimiz hafta anlaşmaya varılmış ve bu bilgi kulübümüzden yapılan resmi açıklama ile duyurulmuştu. Futbolcu, Denizli'ye gelmiş ancak Denizli'de hem futbolcu hem de menajeri ile yapılan görüşmelerde mali konularda uzlaşma sağlanamadığından transferden vazgeçilmiştir." ifadelerine yer verildi.