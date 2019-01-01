Transfer

Denizlispor, Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı

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Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan transferinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 21 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2019-20 sezonunun ilk maçında 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Galatasaray'ı konuk edecek.

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