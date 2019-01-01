Denizlispor, "Abalı Denizlispor" ismini kullanacak

Denizlispor'un Abalıoğlu Yağ ile yaptığı sponsorluk anlaşması kapsamında Abalı Denizlispor ismini kullanacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor ile Abalıoğlu Yağ arasında 13 maçlık isim ve forma göğüs reklamı sponsorluğu anlaşması yapıldığı belirtildi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen anlaşma ile protokol imzalandığının kaydedildiği açıklamada, "Takımımız bugünden itibaren Abalı Denizlispor ismini kullanacak, forma göğüs reklamında ise 'Abalı' logosu yer alacaktır," denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Abalıoğlu Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Baha Abalıoğlu ile Orhan Abalıoğlu ve ailesine, kulübe yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Abalıoğlu ailesinin Denizlispor'a desteğinin büyük olduğunu belirten Çetin, "Her yıl yaptıkları desteklerde en büyük payı Denizlispor'a ayıran Orhan Abalıoğlu ve ailesi, gerçek bir Denizlispor sevgisi ortaya koymuşlardır. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Abalıoğlu Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Baha Abalıoğlu'nun da "Her sezon elimizden geldiğince destek olduğumuz Denizlispor bu sezon çok farklı bir ivme yakaladı. Bu sezon maçlarımızı gururla takip ediyoruz. Bu yıl da elimizden gelen desteği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz," sözlerine yer verildi.