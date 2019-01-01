Deniz Türüç, Galatasaray'a çok yakın!

Yerli transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Deniz Türüç transferinde son aşamaya geldi.

Yerli transferi için girişimlerini sürdüren , forması giyen Deniz Türüç'ü transfer etmeye çok yaklaştı.

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Milliyet 'ten Nevzat Dindar 'ın haberine göre sarı kırmızılı iki ekip, 26 yaşındaki Deniz Türüç için anlaşmaya çok yakın. Kayserispor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan milli oyuncu için Galatasaray'ın 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor' a konuşan Hikmet Karaman, Deniz Türüç'ün büyük bir takıma transfer olmak istediğini ve bu transferin kulübü mali açıdan rahatlatmak için önemli olduğu söylemişti.

2018-19 sezonunda 26 lig maçına çıkıp 3 gol ve 5 asist ile oynayan Deniz Türüç, Kayserispor'a 2015 yılında 'nın Go Ahead Eagles takımından transfer oldu.