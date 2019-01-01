Deniz Türüç, Fenerbahçe'yi tercih etti

Galatasaray’ın maaş teklifini düşük bulan Deniz Türüç’ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre Deniz Türüç, yeni sezonda forması giymeye çok yakın…

ve Fenerbahçe’nin istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Sarı Lacivertliler’den yana kullandı.

Önce Galatasaray ile masaya oturan Deniz, yıllık 1.8 milyon euro isterken Sarı Kırmızılılar’ın teklifi ise 1.2 milyon euro oldu.

Deniz, ‘Ben bu parayı Kayseri’de kazanıyorum’ diyerek bu teklifi reddetti. Galatasaray da bu yanıttan sonra Emre Mor’u kiraladı.

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Bu gelişmenin üzerine Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, maçının ardından milli oyuncunun temsilcisi Buğra Coşkun ile görüşme gerçekleştirdi ve taraflar 1.6 milyon euro maaş üzerinden el sıkıştı.

Fenerbahçe, 3 milyon euro artı takasta bir futbolcu teklifi ile transferi bitirecek.