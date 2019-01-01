Deniz Türüç, Fenerbahçe'yi tercih etti
Fanatik’in haberine göre Deniz Türüç, yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye çok yakın…
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Sarı Lacivertliler’den yana kullandı.
Önce Galatasaray ile masaya oturan Deniz, yıllık 1.8 milyon euro isterken Sarı Kırmızılılar’ın teklifi ise 1.2 milyon euro oldu.
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Deniz, ‘Ben bu parayı Kayseri’de kazanıyorum’ diyerek bu teklifi reddetti. Galatasaray da bu yanıttan sonra Emre Mor’u kiraladı.
Bu gelişmenin üzerine Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Bayern Münih maçının ardından milli oyuncunun temsilcisi Buğra Coşkun ile görüşme gerçekleştirdi ve taraflar 1.6 milyon euro maaş üzerinden el sıkıştı.
Fenerbahçe, 3 milyon euro artı takasta bir futbolcu teklifi ile transferi bitirecek.