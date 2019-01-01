Deniz Türüç Fenerbahçe'ye imza atıyor!

Fenerbahçe ile Kayserispor Deniz Türüç için anlaşma sağladı. Transfer imzaya kaldı.

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün yeni kulübü belli olmak üzere. Başkanı Erol Bedir, ile anlaştıklarını söyleyerek transferin gerçekleşmesinin oyuncu ile sarı lacivertli kulübün imzasına kaldığını söyledi.

Bedir'in açıklaması şöyle;

"Deniz Türüç Fenerbahçe ile anlaştı. Ne kadar ücret alacağını bilmiyorum. Deniz için gelen 3 kulübe de istediğimiz fiyatı söylemiştik. Deniz'in Fenerbahçe ile anlaştığını öğrendik, muhattabımız ile de konuştuk, bir problem yok."

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Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak anlaşmayı doğruladı. Sarı lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."