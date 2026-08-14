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Denis'in talebi Hilal-İttihad klasiğini tehdit ediyor

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
G. Donis
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Yunanistan

Yunan teknik direktör, Körfez Kupası nedeniyle Roshn Ligi'nin hesaplarını altüst ediyor

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, 27. Körfez Kupası müsabakalarına çıkmadan önce yeşiller ekibinin hazırlık kampının gün sayısını artırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu adım, sezon takvimine değişiklikler dayatabilir ve Hilal ile İttihad arasındaki klasiko karşılaşmasını erteleme ihtimalleriyle karşı karşıya bırakabilir.

27. Körfez Kupası müsabakaları önümüzdeki 23 Eylül'de Cidde'de başlarken, Hilal ile İttihad maçına sahne olacak Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin sekizinci haftasının aynı ayın 17'sinde başlaması planlanıyor.

"Arriyadiyah" gazetesinin kaynaklarına göre, Donis önümüzdeki dönemde millî takımın hazırlık dönemini öne çekmek ve 7 gün ilave süre almak için resmî bir talepte bulunmayı planlıyor. Bunun ardından Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının ertelenmesinin mümkün olup olmadığını görüşmek üzere Suudi Profesyonel Ligi Birliği'ndeki müsabakalar yönetimiyle iletişime geçilmesi öngörülüyor.

Yunan teknik adamın talebinin onaylanması hâlinde, ilgili merciler, 19 ve 20 Ekim'de oynanması planlanan Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası son 16 turu maçlarına ilişkin Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndaki müsabakalar yönetimiyle koordinasyona başlayacak.

Ancak Suudi sezon takviminin birçok yerel, kıtasal ve uluslararası katılımla dolu olması nedeniyle bu önerinin hayata geçirilmesi kolay görünmüyor.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

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Bir resmî kaynak "Arriyadiyah"a, maçların yoğunluğu ve takvimde herhangi bir değişiklik yapmak için mevcut zaman aralıklarının darlığı nedeniyle millî takım kampının bir hafta daha uzatılmasının onaylanmasının zor göründüğünü doğruladı.

Kaynak, özellikle kulüplerin sezon boyunca bir dizi yükümlülüğe bağlı olması ve ertelenen maçları telafi etmek için değerlendirilebilecek tarihlerin sınırlı olması nedeniyle, sekizinci haftanın ertelenmesinin ve maçlarının yeniden programlanmasının büyük bir zorluk teşkil edeceğini açıkladı.

Muhtemel yansımalar yalnızca klasikoyla sınırlı değil; zira bu dönem, yeşiller ekibinin 2026 Kıtalar Kulüpler Şampiyonası müsabakaları kapsamında Yeni Zelandalı Auckland City'yi geçmeyi başarması hâlinde, Ahli'nin 19 Eylül'de Güney Afrikalı Sundowns karşısında oynayacağı bir karşılaşmayı da içeriyor.

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