Deneyimli teknik adam İsmet Kamak GOAL Türkiye'ye açıkladı: Takım mühendisliği sanatı nedir?

Sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfer dönemine çevrilirken, başarının ana faktörü hiç şüphesiz yaz aylarında şekillenen takım mühendisliği.

Süper Lig’de rekorların altüst olduğu 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşan takım nefes kesen bir şampiyonluk yarışının ardından Galatasaray olurken, gözler şimdi transfer dönemine yani bir başka deyişle ‘Ağustos şampiyonluğuna’ çevrildi. Süper Lig’den 3. Lig’e dek hemen her takım kadrosunu bütçesi doğrultusunda güçlendirme çalışmalarına başlarken, son yıllarda hem Türk hem de dünya futbolunda sıklıkla bahsi geçen ‘Takım mühendisliği’ kavramı da yeniden gündemimize oturdu.



En iyi kadro en çok yıldız barındıran kadro mudur? Kağıt üstünde daha zayıf görünen kadrolar büyük başarılar elde ederken, yıldızlar topluluğu kadrolar neden birçok kez hüsrana uğrar? Genç yeteneklerin rotasyondaki yerleri ve rolleri ne ölçüde olmalı? Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en değerli futbol adamlarından biri olan İsmet Kamak Kadro mühendisliğine dair her şeyi GOAL Türkiye okurları için açıkladı.

Futbol, sahada bir araya gelen yıldız oyuncuların ötesinde, bir camianın, bir takımın ruhunu ve kimliğini oluşturmanın bir sanatıdır. Elit düzeyde bir takımın başarısı, sadece oyuncuların becerilerine dayanmaz; aynı zamanda, takım mühendisliğinin derinliklerinde yatan stratejik bir anlayış ve duygusal zekâ ile de yakından ilişkilidir.

Modern futbolda, takım mühendisliği giderek karmaşıklaştı. Geleneksel saha içi pozisyonlar artık çeşitlenmiş ve oyun stratejileri daha karmaşık hale geldi. Takımlar, oyuncu seçiminde analitik verilere dayalı bir yaklaşım benimsemekte ve performans istatistikleri ile yetenekleri analiz ederek en uygun oyuncuları belirliyorlar. Bununla birlikte, takım kimyası ve uyumu da büyük önem taşıyor; sadece bireysel yeteneklere değil, aynı zamanda takım içindeki rol ve uyuma da dikkat edilmeli. Birden fazla saha içi pozisyon ve çok yönlülük, modern futbolun gerekliliği haline geldi ve farklı oyun stratejilerine uyum sağlayabilen çok yönlü oyuncuların önemi her geçen gün biraz daha artıyor.

Ayrıca, genç yeteneklerin geliştirilmesi de uzun vadeli başarı için kritik öneme sahip. Bazı takımlar kültürel ve etik değerlere önem vermesiyle öne çıkıyor. Teknolojinin futbolun her yönünde artan rolü, takım mühendisliğini destekliyor; özellikle oyuncu seçimi sürecinden saha içi performansa kadar birçok alanda teknolojiden faydalanılıyor. Bu faktörler, modern futbolun dinamiklerini şekillendiren ve başarılı bir takımın oluşturulmasında kritik bir rol oynayan önemli unsurlar.

Gerçek bir başarı yolculuğu, bireysel parıltılardan çok, takımın birlikte çalışma, dayanışma ve ortak hedeflere odaklanma yeteneğinde gizlidir.

Dünya futbolunu ve takım yapılarını yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Avrupa’nın önemli takımlarından takım mühendisliğine dair örnek verebilir misiniz?

Barcelona, tiki-taka futbol felsefesiyle oyunu kontrol etmeye ve pas yapmaya odaklanırken, oyuncu seçimi sürecinde teknik yeteneklere, pas becerisine ve hızlı düşünme yeteneğine sahip oyuncuları tercih eder. Bayern Münih ise Alman futbolunun fiziksel güç ve disiplin anlayışını temsil eder; etkili savunma ve hücum stratejilerine dayanarak, fiziksel ve mental olarak güçlü, hızlı ve dayanıklı oyuncuları seçer. Liverpool, hızlı hücum ve katı baskı- savunma üzerine kurulu bir futbol felsefesine sahiptir; hızlı hücumcuları ve rakip sahada etkili savunma yapabilen oyuncuları tercih ederek, hücum gücünü ve savunmayı destekler. Ajax ise genç oyuncuları keşfetme ve geliştirme üzerine odaklanır; Hollanda’nın total futbol tarzını benimseyerek genç yetenekleri erken yaşta keşfeder ve geliştirir. Bu kulüplerin farklı futbol felsefeleri ve oyuncu seçimi stratejileri, onların dünya futbolundaki önde gelen takımlar olarak konumlarını belirleyen önemli unsurlar.

Bir futbol takımının başarısı için önemli olan faktörler neler ve oyuncu seçimi bu faktörlerden hangilerini içerir?

Bir futbol takımının başarısı, birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillenir. Taktik uyum, koordinasyon ve oyun planının uygulanması önemlidir. Oyuncuların teknik becerileri, top kontrolü, pas alma ve şut gibi temel yeteneklerle doğrudan ilişkilidir. Fiziksel form, hız, dayanıklılık ve güç de performansı etkiler.

Zihinsel güç, karar alma, motivasyon ve stresle başa çıkma becerileri oldukça kritik etkenler. Takım kimyası ve liderlik, dayanışma ve birlikte çalışma yeteneğini belirler. Sakatlık ve form durumu da önemlidir; sakatlıklar ve formda oyuncuların etkisi büyüktür.

Sakatlık durumu ve son dönem formu da göz önünde bulundurulmalıdır; sakatlık geçmişi olan oyuncuların durumu ve formda olan oyuncuların tercihi, takımın saha içindeki performansını doğrudan etkiler. Oyun felsefesi ve strateji, oyuncu seçiminde önemli bir rol oynar. Bu faktörlerin dengeli bir şekilde ele alınması, bir takımın başarısını artırır ve oyuncu seçimi sürecinin temelini oluşturur.

Modern futbol takımları, oyuncu seçimi sürecinde hangi yöntemleri kullanıyor ve bu yöntemlerin takım performansına etkisi nedir?

Modern futbol takımları, oyuncu seçimi sürecinde giderek daha fazla yöntem kullanmakta ve performansları detaylı bir biçimde değerlendirmeyi hedefler. Veri analizi, istatistiklerin derinlemesine incelenmesini sağlayarak hangi oyuncuların takıma en fazla katkı sağlayabileceğini belirlemede önemli bir rol oynar. Performans takibi, GPS takip sistemleri gibi teknolojilerle oyuncuların saha içindeki hareketlerini ölçerek fiziksel kondisyonlarını değerlendirmeyi ve geliştirmeyi mümkün kılar. Video analizi ise maç ve antrenman görüntülerinin detaylı incelenmesiyle taktiksel analizler yapılmasını, oyuncuların becerilerinin değerlendirilmesini sağlar. Fiziksel testler de oyuncuların fiziksel yeteneklerini ölçerek antrenman programlarının ve oyuncu seçiminin detaylıca analiz edilmesine yardımcı olur. Tüm bu yöntemler, futbol takımlarının oyuncu seçimini daha bilimsel ve objektif hale getirirken, uzun vadeli başarılarını destekler.

Oyuncu seçimindeki kültürel ve etik değerler, bir futbol takımının başarısını nasıl etkiler?

Oyuncu seçiminde kültürel ve etik değerlere önem vermenin, bir futbol takımının başarısını derinden etkilediği unutmamak gerekiyor. Bu değerler, takım kimyasını güçlendirerek oyuncular arasında uyum ve dayanışmayı artırır. Liderlik ve sorumluluk, kültürel ve etik değerlere sahip oyuncuların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar; bu da takımın motivasyonunu artırır ve saha içinde daha etkili bir iletişim sağlar. Ayrıca, takımın itibarı ve marka değeri, oyuncuların karakteri ve davranışlarıyla da şekillenir. Kültürel ve etik değerlere sahip olan bir takım, taraftarlar tarafından daha fazla saygı görür ve toplumsal sorumluluklarına daha iyi bir şekilde odaklanabilir. Bu da takımın saha içi performansını ve uzun vadeli başarısını artırır.

Bir futbol takımının oyun stratejisi, oyuncu seçimi sürecinde hangi önemli rolü oynar?

Bir futbol takımının oyun stratejisi, oyuncu seçimi sürecindeki en kritik rolü oynar çünkü takımın saha içi performansını belirler. Oyun stratejisi, takımın hangi tarzda futbol oynayacağını, hangi pozisyonlara ihtiyaç duyulduğunu, oyunun kontrolünü mü yoksa savunma ve kontratak mı hedeflediğini ve oyunun hızını-temposunu belirler. Bu nedenle, oyuncu seçimi sürecinde oyun stratejisinin dikkate alınması, başarılı bir takımın temelini oluşturur.

Örneğin; farklı pozisyonlarda farklı becerilere ihtiyaç duyulur. Savunma oyuncuları için fiziksel güç ve pozisyon alma önemliyken, orta saha ve hücum oyuncuları için hücum becerileri yanında takım savunmasına katkısı yapabilecek yeteneklere sahip olması önemlidir.

Takım içi uyum ve kimya, bir futbol takımının başarısında ne kadar önem taşıyor? Oyuncu seçimi sürecinde belirleyici bir faktör mü?

Takım içi uyum ve kimya, bir futbol takımının başarısında temel bir faktör. Oyuncular arasındaki güven, saygı ve iletişim, takımın saha içinde daha etkili bir performans sergilemesini sağlar. Bu uyum, oyuncuların birbirlerine destek olması, birlikte çalışması ve takımın hedefleri doğrultusunda hareket etmesiyle sağlanır. Takım içi uyum aynı zamanda taktiksel uyumla da bağlantılıdır; uyumlu bir takım, belirlenen oyun planını daha etkili bir şekilde uygular ve rakip karşısında daha başarılı olur. Takım içinde liderlik rolü üstlenen oyuncular, takım ruhunu güçlendirir ve motivasyonu artırır. Oyuncu seçimi sürecinde takım içi uyum ve kimya, oyuncuların kişilik özellikleri, liderlik vasıfları, iletişim becerileri ve takım ruhuna katkı sağlama potansiyelleri ve birbirini tamamlayan özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Bu uygun seçimler, takımın başarısını artırır ve uzun vadeli başarı için sağlam bir temel oluşturur.

Genç yeteneklerin oyuncu seçimi sürecindeki rolü nedir ve bir futbol takımı neden genç yeteneklere nasıl yatırım yapmalı?

Genç yetenekler, bir futbol takımının geleceği için oldukça önemli. Bu oyuncular, henüz potansiyellerinin tamamını ortaya koymamış olmalarına rağmen, genç yaşta olmaları nedeniyle büyük bir gelişim potansiyeline sahip olabiliyorlar. Futbol takımları, genç yeteneklere yatırım yaparak uzun vadeli başarı için güçlü bir temel oluşturabilirler. Genç oyuncular genellikle daha düşük maliyetlidir ve uzun vadede takıma önemli katkılar sağlayabilirler. Ayrıca, takım kültürüne uyum sağlama eğilimleri ve rekabet avantajı sunmaları da dikkate değerdir. Bu nedenlerden ötürü, futbol takımlarının genç yeteneklere yatırım yapması, hem sporcu yetiştirmek hem de takımın uzun vadeli başarısını güvence altına almak, oyuncu satışı ile mali anlamda kulübe katkı için önemli bir stratejik karar olarak kabul edilir. Bu yatırımlar, bir takımın finansal sürdürülebilirliğini artırırken, uluslararası alanda tanınırlığı ve marka değerini de artırabilir.

Bir futbol takımının uzun vadeli başarısı için hangi takım mühendisliği sürecinde hangi stratejiler uygulanmalı?

Bir futbol takımının uzun vadeli başarısı için takım mühendisliği sürecinde önemli olan stratejiler, genç yeteneklere yatırım yapma, sürdürülebilir finansal yönetim, altyapı ve akademi geliştirme, teknik ve taktiksel gelişim, kültür ve idari stabilite üzerine odaklanır. Bu stratejiler, kulübün gelecekteki başarısını güvence altına almak için kritik öneme sahiptir. Genç yeteneklere yatırım yapma, takımın uzun vadeli başarısı için temel bir taşıyıcı oluştururken, sürdürülebilir finansal yönetim, kulübün mali durumunu sağlamlaştırır. Altyapı ve akademi geliştirme, gelecekteki oyuncu ihtiyaçlarını karşılamak için potansiyel yetenekler yetiştirirken, teknik ve taktiksel gelişim, takımın oyun tarzını geliştirmesine ve yeniliklere adapte olmasına yardımcı olur. Son olarak, kültür ve idari stabilite, kulübün istikrarını ve değerlerini korumasını sağlar. Bu stratejilerin başarıyla uygulanması için kulübün uzun vadeli bir vizyon belirlemesi, stratejileri etkili bir şekilde uygulaması ve gerektiğinde revize etmesi önemlidir. Ayrıca, kulübün taraftarlar, sponsorlar ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak destek alması da kritik öneme sahiptir.

İdeal kadro seçimi nasıl olmalıdır?

Kadro mühendisliği yol haritasından önce, kulübün oyun felsefesinin ve tercihlerinin tanımlandığı, ilkelerinin, vizyonunun ve misyonunun olduğu bir "kulüp kültürü ve felsefesi" oluşturulmalıdır. Bu kulüp kültürü ve felsefesi, kulübün hangi tarzda futbol oynamak istediğine bağlı olarak transfer kararlarını şekillendirir. Ayrıca kadro yapılanmasında hangi pozisyona hangi özelliklere sahip oyuncuların gerektiği gibi detaylar belirtilmelidir. Bu, scouting (oyuncu izleme) departmanının oyuncu izlenirken hangi kriterler çerçevesinde oyuncunun izleneceğini bilmesini sağlar.

Bir kulübün başarısı için teknik ekibin seçimi kritiktir. Teknik adamın sadece o ligde çalışmış olması yeterli değildir; aynı zamanda futbol bilgisi, takım sevk ve idaresindeki başarısı, oyuncular, yönetim, medya ve çalışanlarla kurdukları iletişimi, kriz yönetimi, kulübün futbol felsefesine uygunluğu ve ligin karakterini anlayabilme yeteneği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bulunduğu ligi, takımları, oyuncuları, hatta rakip teknik direktörlerin oyun stratejilerini bilmesi gereklidir.

Teknik kadrodan sonra kulübün oyun felsefesi, hedefleri ve bütçesi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı ve birbirini tamamlayan, birden fazla pozisyonda oynayabilen çok yönlü doğru oyuncuların transfer edilmesi için titiz bir çalışma yürütülmelidir. Lig'de zaferi arzulayan takımlar için her pozisyonun, her oyuncunun belirli bir rolü ve özellikleri vardır. Ancak bu özellikler, sadece istatistiklerle değil, oyunun derinliklerindeki stratejilerle birleştiğinde gerçekten etkili olur.

Kaleciler en basit anlatımla atılan şutları kurtarmanın dışında artık sahadaki birer oyun kurucu olarak kabul ediliyor. Başarıya giden yolda, sadece gol yememekle kalmayıp aynı zamanda takımın hücum stratejisine de katkı sağlamakla yükümlü olduklarını gösteriyor.

Savunma oyuncuları artık sadece top rakipteyken savunma yapmaları değil, aynı zamanda ofansif katkı da sağlamalılar. Sert mücadelelerin yanı sıra topu ileriye taşıma becerisi ve hatta gol atma yetenekleri, modern savunma oyuncularının vazgeçilmez özellikleri arasında yer alıyor.

Duran topların önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle, takımların boy ortalaması ve fiziksel özellikleri, duran toplardan en iyi şekilde faydalanabilmek için kritik bir faktör haline geliyor. Başarı yolunda, takımın duran toplar karşısındaki güçlü savunması büyük önem taşıyor.

Kanat bek oyuncuları, takım savunmasının yanı sıra takımın hücumunu canlandıran ve yaptıkları bindirmelerle rakipleri zorlayan unsurlardır. Hızlı, yetenekli aynı zamanda etkili paslar ve ortalarlarla oyunu çeşitlendirebilen bek oyuncuları, kilit bir rol oynuyorlar.

Kanat ön oyuncuları modern futbolda takımların savunma ve hücum stratejilerinde kritik bir rol oynarlar. İki kanat oyuncusundan en az birinin skor yükünü üstlenmesi gerekir, 1v1 de adam eksiltme yeteneği en önemli özelliği olmalıdır. Hızları ve dribling yetenekleri sayesinde rakip savunmayı geçip ceza sahasına tehlikeli ortalar yapabilir veya rakip savunmayı dağıtarak gol pozisyonları yaratabilirler. Aynı zamanda, top rakipteyken geriye doğru yaptıkları koşularla orta sahadaki arkadaşlarına destek verirler ve top kazanma yetenekleriyle hızlı bir şekilde savunma organizasyonuna geçiş yapabilirler.

Orta saha oyuncuları, takımın omurgasıdır ve her iki yönde de etkili olmalıdırlar. Hem savunmada güçlü olmaları hem de hücumda yaratıcı olmaları beklenir. Bu, merkez orta saha oyuncularının, takımın dengesini sağlayan ve oyunun merkezini kontrol eden unsurlar olduğunu gösterir.

Santrforlar, takımın gol silahlarıdır. Gol atma yeteneklerinin yanı sıra, takımın hücum oyununa da katkı sağlayabilmeliler. Şampiyonluk için, santrforların skorerlikleri kadar takım oyununa da katkı sağlayabilecek niteliklere sahip olmaları önemlidir.

Başarılı bir kadro oluşturmak, yalnızca bireysel yeteneklerle değil, aynı zamanda takımın birlikte çalışma ve stratejiye bağlılığıyla da ilgilidir. Bu, sadece sahadaki becerilerle değil, aynı zamanda takımın karakteri ve ruhuyla da ilgilidir. Takım içinde lider oyuncular olması lig gibi uzun maratonda takımı bir arada tutmada ve hedefe giderken karşılaşılan zorlukları aşmada çok önemlidir.

Son olarak takım mühendisliği ve oyuncu seçimi konunda neler söylemek istersiniz?

Futbol, sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir takımın duygu ve stratejiyle şekillendirilen hikayesidir. Takım mühendisliği ve oyuncu seçimi, bu hikayenin kritik kısımlarını oluşturur ve başarı yolculuğunda belirleyici bir rol oynar. Ancak unutmamak gerekir ki, en yetenekli oyuncular bile, takım içi uyum, güven ve kararlılık olmadan başarıya ulaşamazlar.

Gerçek şampiyonluk, sadece saha içindeki becerilerle değil, aynı zamanda takım ruhuyla ve birlikte çalışma kültürüyle de ilgilidir. Birbirine destek olan, birbirine güvenen ve ortak hedeflere odaklanan bir takımın gücü, sadece bireysel yeteneklerden çok daha fazlasını temsil eder. Dolayısıyla, takım mühendisliği ve oyuncu seçimi sürecinde, sadece oyuncuların becerilerini değil, aynı zamanda karakterlerini, tutkularını ve takım ruhuna uygunluğunu da göz önünde bulundurmak hayati önem taşır.

Sonuç olarak, futbol sadece bir saha ve top değil, aynı zamanda insanların bir araya gelerek ortak bir amacı paylaştıkları, duygusal ve stratejik bir yolculuktur. Takım mühendisliği ve oyuncu seçimi, bu yolculuğun temel taşlarıdır ve doğru kararlarla şekillendirildiğinde, başarı ve birçok güzel anı kaçınılmazdır.

İsmet Kamak kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi üksek Okulu'ndan futbol ve antrenman alanında uzmanlık derecesiyle mezun olan İsmet Kamak, Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA Antrenör eğitmeni (TUTOR) ve UEFA PRO Lisansı alarak, genç yaşta futbolun en üst seviyesindeki eğitimlerini tamamlamış bir teknik adam.

Profesyonel antrenörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde genç takım antrenörü olarak başlayan İsmet Kamak, ardından İstanbulspor A.Ş., Malatyaspor, Diyarbakırspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Denizli Belediyespor, Şanlıurfaspor, Karşıyaka ve Balıkesirspor gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Kamak ayrıca, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da futbol ve antrenman bilgisi dersleri vermiştir.