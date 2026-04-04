"Denediler ama başaramadılar"... Anwar Al-Ghazi, Mainz yönetimini kanun gücüyle susturdu

Hollandalı yıldız Anwar El Ghazi, eski kulübü Alman Mainz 05'e karşı verdiği hukuki mücadeleyi kazandı. Mahkeme, Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle 2023 yılında feshedilen sözleşmesinin geçersiz olduğuna hükmetti.

Alman kulübü, 7 Ekim 2023 olaylarının ardından El Ghazi'nin Instagram hesabında Filistin halkına desteğini ifade eden paylaşımlar yapması üzerine sözleşmesini feshetmişti. Mainz yönetimi, bu paylaşımları o dönemde "kabul edilemez bir siyasi tutum" olarak değerlendirmişti.

Ancak "Al Jazeera Net" sitesine göre, Alman yargısı kulübün kararının oyuncunun ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti ve Mainz'ın son temyiz başvurusunu mahkeme önünde kaybetmesinin ardından, kulübe gecikmiş maaşlar için 1,7 milyon euro tazminat ödemesini emretti.

Kararın açıklanmasının ardından El Ghazi, "X" platformu üzerinden zaferinden duyduğu mutluluğu dile getirerek Mainz yönetimine sert bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: "Yine denediler ve yine başarısız oldular," diyerek kulübün kararı bozmak için yaptığı tekrarlı girişimlere atıfta bulundu. Oyuncu, "Son açıklamaları hayallerle dolu... Adalet ve insanlığı savunanların seslerinin kesilmesini asla kabul etmeyeceğim," diye ekledi.

Fas kökenli Hollandalı oyuncu, Filistin'e destek veren tutumundan vazgeçmeyeceğini vurguladı ve davadan alacağı parayı Gazze'deki çocukları desteklemek için ayıracağını belirtti.

Mainz kulübü ise kısa bir açıklama yayınlayarak mahkeme kararını saygıyla karşıladığını belirtti ve El Ghazi'nin davranışlarının "sözleşmenin derhal feshedilmesini haklı çıkarmak için yeterli olmadığını" belirterek önceki tutumundan açıkça geri adım attı.