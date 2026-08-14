Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Türk savunmacısı Merih Demiral, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah karşısında alınan galibiyetin ardından "Al Raqi" taraftarlarını rahatlattı ve takımın en iyi seviyesine ulaşmadan önce yeni teknik direktöre uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alman teknik adam Matthias Jaissle, birkaç gün önce Newcastle United'ı çalıştırmak üzere Al Ahli'den ayrılmış, bu durum da Al Raqi'yi Hollandalı Marino Pusic ile anlaşmaya yöneltmişti.

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Demiral, Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" ağı üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Al Ahli için endişelenmeyin, gelecek daha iyi olacak, bu takımı bekleyin." Türk savunmacı, mevcut kadronun sezon boyunca güçlü performanslar sergileyebilecek birçok seçkin isme sahip olduğunu belirtti.

Teknik değişimin, teknik direktörün fikirlerinin sahaya yansıması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Türk savunmacı şunları ekledi: "Birçok seçkin oyuncuya sahibiz ve şu an yeni teknik direktöre uyum sağlamamız gerekiyor."

Demiral, Al Diriyah karşısındaki maçın zorluğundan da bahsetti ve sezon başlangıcını çevreleyen koşullara rağmen Al Ahli'nin karşılaşmayı uygun şekilde yönettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Al Diriyah karşısında büyük bir maç ortaya koyduk, maç zordu ama mükemmel bir şekilde üstesinden geldik."

Al Ahli oyuncularının bu tür koşullarla başa çıkacak yeterli tecrübeye sahip olduğunu ekleyen Demiral, taraftara takıma yeterli zaman verilmesi gerektiği yönünde net bir mesaj vererek şunu vurguladı: "Futbol bu, biz profesyonel oyuncularız ve kendimize yardım edecek güce sahibiz."

Demiral açıklamalarını, Al Ahli oyuncularının önümüzdeki maçlarda daha iyi bir görüntü ortaya koymak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak tamamladı ve "Al Raqi"nin yeni sezonun kupaları için güçlü bir şekilde mücadele etme hedefine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gelecek olan maçlarda elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağız."