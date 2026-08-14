18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Demiral, Jayssle'nin ayrılığı hakkında: Endişelenmeyin ve Ahli'yi bekleyin

Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
M. Demiral
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Türkiye
Almanya

Türk yıldızdan çarpıcı yorum

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Türk savunmacısı Merih Demiral, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah karşısında alınan galibiyetin ardından "Al Raqi" taraftarlarını rahatlattı ve takımın en iyi seviyesine ulaşmadan önce yeni teknik direktöre uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alman teknik adam Matthias Jaissle, birkaç gün önce Newcastle United'ı çalıştırmak üzere Al Ahli'den ayrılmış, bu durum da Al Raqi'yi Hollandalı Marino Pusic ile anlaşmaya yöneltmişti.

Ayrıca oku: El Kahtani Al Ahli'yi eleştirdi: Abartılı bir sevinç, Al Diriyah daha iyiydi!

Demiral, Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" ağı üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Al Ahli için endişelenmeyin, gelecek daha iyi olacak, bu takımı bekleyin." Türk savunmacı, mevcut kadronun sezon boyunca güçlü performanslar sergileyebilecek birçok seçkin isme sahip olduğunu belirtti.

Teknik değişimin, teknik direktörün fikirlerinin sahaya yansıması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Türk savunmacı şunları ekledi: "Birçok seçkin oyuncuya sahibiz ve şu an yeni teknik direktöre uyum sağlamamız gerekiyor."

King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Demiral, Al Diriyah karşısındaki maçın zorluğundan da bahsetti ve sezon başlangıcını çevreleyen koşullara rağmen Al Ahli'nin karşılaşmayı uygun şekilde yönettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Al Diriyah karşısında büyük bir maç ortaya koyduk, maç zordu ama mükemmel bir şekilde üstesinden geldik."

Al Ahli oyuncularının bu tür koşullarla başa çıkacak yeterli tecrübeye sahip olduğunu ekleyen Demiral, taraftara takıma yeterli zaman verilmesi gerektiği yönünde net bir mesaj vererek şunu vurguladı: "Futbol bu, biz profesyonel oyuncularız ve kendimize yardım edecek güce sahibiz."

Demiral açıklamalarını, Al Ahli oyuncularının önümüzdeki maçlarda daha iyi bir görüntü ortaya koymak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak tamamladı ve "Al Raqi"nin yeni sezonun kupaları için güçlü bir şekilde mücadele etme hedefine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gelecek olan maçlarda elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağız."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin