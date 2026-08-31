Dembélé, Paris Saint-Germain’deki geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi

Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini yakında 2030 ortasına kadar uzatacak. L'Equipe'in pazartesi günü aktardığı bilgiye göre Şampiyonlar Ligi şampiyonundaki kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesi iki sezon daha devam ediyor.

Dembélé, Avrupa dışındaki kazançlı bir rotanın seçenek haline gelmesinden önce PSG ile tarih yazmak istediğini her zaman söyledi. Görünen o ki, üst üste iki Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından geleceğini Fransız devine bağlıyor.

Suudi Pro Ligi'nden maddi gücü yüksek kulüplerden çeşitli teklifler vardı. Ancak Dembélé, PSG yönetimiyle 2030 yazına kadar geçerli yeni bir anlaşma konusunda uzlaşmaya vardı. Hücum oyuncusu şartlardan memnun ve beklenti, kısa süre içinde imza atması yönünde.

Dembélé, 2023 yılında 50 milyon euro karşılığında Barcelona'dan transfer edilmiş ve Paris'te beş sezonluk sözleşme imzalamıştı. Kariyerinin önceki bölümünde Stade Rennes ve Borussia Dortmund formaları giydi.

Kanat forvet, geçen hafta teknik direktör Luis Enrique tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Dembélé, Stade Rennes ile PSG arasındaki maçın (2-2) devre arasında soyunma odasında kalmış ve buna hiç memnun olmamıştı.

Bunun nedeni, Dünya Kupası sonrasındaki tatilini Luis Enrique'nin takımına mümkün olan en kısa sürede katılmak için kısaltmış olmasıydı. Ancak İspanyol teknik adam, Dembélé'nin biraz sakin davranmasının iyi olacağı görüşündeydi.

Fransa milli takım oyuncusu, cuma günü Lille OSC deplasmanının (2-2) kadrosunda yer almadı. Son şampiyon yenilgiyi kıl payı önledi, çünkü Marquinhos 95. dakikada gol attı.