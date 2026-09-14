Dembélé'nin sözleri Mbappé'yi şoke etti: Kylian nasıl tepki verdi?

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe, vatandaşı ve Horozlar Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Ousmane Dembele'nin dün Pazar günü yaptığı açıklamalara şaşırdı.

Mbappe kısa süre önce Ballon d'Or hakkında konuşurken şöyle demişti: "Dembele her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Bana gelince, ben her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim. Doğrudan zirveye ulaştım ve bunu erken yaşta yaptım. O ise sakatlıklar yüzünden farklı bir kariyer geçirdi ama bunu iyi bir şekilde telafi etmeyi başardı."

Dembele ise Paris Saint-Germain'in Brest'i 1-0 yendiği maçın ardından Mbappe'ye şu sözlerle yanıt verdi: "Ben hep böyle oldum. Her zaman sınıfın arka sıralarında oturur ve sıkı çalışırdım. Kariyerim boyunca tek bir kelime bile söylemedim, çalıştım."

Şunları da ekledi: "Hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, sıkı çalıştım ve Paris ile geçirdiğim harika bir yılda bunun karşılığını aldım. Bu yıl (Ballon d'Or'daki durumu) göreceğiz, olayı baskı altında olmadan takip ediyorum. Göreceğiz."

Fransız "L'Equipe" gazetesine göre, Kylian Mbappe de Ousmane Dembele'nin dün Pazar günü yaptığı açıklamalara şaşırdı ancak Mbappe alenen yanıt vermeye niyetli değil, ayrıca ikili şu ana kadar birbirleriyle konuşmuş da değil.

Fransız gazetesi, Ousmane Dembele'nin Kylian Mbappe'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duymasının ilk kez olmadığına dikkat çekti.

Gazete, Dembele'nin son yıllarda çeşitli vesilelerle Mbappe'nin yaptığı bazı açık açıklamalardan zaten rahatsız olduğunu belirtti.

"L'Equipe", Mbappe'yi herkesten daha iyi tanıyan ancak saf olmayan Dembele'nin, Kylian'ın açıklamalarına karşı alenen sessiz kalmayı her zaman tercih ettiğini aktardı.



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