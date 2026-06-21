Ousmane Dembélé, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımdaki performansının, kulübü Paris Saint-Germain’deki performansına kıyasla farklı olması nedeniyle Fransa’da geniş çaplı bir tartışma yarattı.

Dembélé, PSG'yi iki yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve geçen yıl Altın Top ödülünü kazandı.

Dembélé, Dünya Kupası'nda Fransa'nın Senegal ile oynadığı ilk maçta alışılageldiği seviyede bir performans sergileyemedi ve 80. dakikada oyundan alındı; takım arkadaşı Kylian Mbappé ise iki gol atarak Les Bleus'u 3-1'lik galibiyete taşıdı.

Dembélé'nin performansı hakkında, Fransa'nın ve Aston Villa'nın sol bek oyuncusu Lucas Digne, Salı günü sabahın erken saatlerinde oynanacak Irak maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, grup aşamasının ikinci turu kapsamında şu yanıtı verdi:"Bana göre, performansında bir fark yok."

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Dini şöyle devam etti: "Oyuncunun seviyesi aynı. Altın Top ödülünün sahibi olan bu oyuncu, olağanüstü bir futbolcu."

Şöyle devam etti: “Farklı oyun tarzları ve farklı takımlar olduğunu düşünüyorum; yeteneklerini sergileyebilmesi için ona mümkün olan en iyi koşulları sağlamalıyız.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Paris ve Barcelona, topu kontrol eden iki takım. Oysa burada, Senegal’e karşı oynadığımız ilk maçta topu daha az kontrol ettik.”

Fransa milli takımı, önümüzdeki Cuma akşamı Norveç ile üçüncü maçına çıkacak.